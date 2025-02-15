原料漲價、人力成本增加… 面臨多重挑戰 零售業叫苦
台灣連鎖暨加盟協會於昨（14）日舉行新春團拜，協會理事長陳翔玢指出，零售服務業今年面臨多重挑戰，包括原料漲價、人力成本增加等。陳翔玢表示，2025年將是中小企業面臨重大考驗的一年，呼籲業界提前做好準備。
陳翔玢表示，零售服務業都面臨成本與缺工的衝擊，再加上原物料價格也持續攀升。陳翔玢透露，農曆春節期間各行各業營業額雖然表現亮眼，但開工沒多久就有不少餐飲業出面喊漲，反映出食材成本高居不下。他坦言，台灣食材的供給有七成仰賴進口，因此國際關稅對國內餐飲零售業造成影響很大。
陳翔玢進一步表示，電費上漲也是今年一大隱憂。他指出，政府原計劃挹注台電的千億元預算被刪除，這可能導致電價再進一步上漲。對於協會會員而言，因去年電價已經調漲過一次，若今年再度上調，將對企業營運成本造成更大壓力。
除了台灣以外，海外零售服務業閉店潮頻傳。
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