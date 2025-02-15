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賴總統：政府確保至2032年穩定供電

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
賴清德總統（中）昨天出席八大工商團體共同舉辦的春節聯誼活動，並與全國商業總會理事長許舒博（左二）、全國工業總會理事長潘俊榮（右二）、工商協進會理事長吳東亮（左一）、全國中小企業總會理事長李育家（右一）等彼此互道恭喜。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（中）昨天出席八大工商團體共同舉辦的春節聯誼活動，並與全國商業總會理事長許舒博（左二）、全國工業總會理事長潘俊榮（右二）、工商協進會理事長吳東亮（左一）、全國中小企業總會理事長李育家（右一）等彼此互道恭喜。記者潘俊宏／攝影

八大工商團體昨（14）日共同舉行春節聯誼，賴總統應邀出席時表示，政府將持續推動投資台灣三大方案、投資抵減等政策，他並保證將AI發展所需的電力納入，仍可確保台灣至2032年能穩定供電

同時，將透過稅收擴大對社會投資，落實包括育兒、高中職學費補助、長照3.0的推動和健康台灣。

賴總統昨日在外交部長林佳龍、勞動部長洪申翰、環境部長彭啓明及數位發展部長黃彥男陪同下出席工商團體春節聯誼。

針對經濟發展，賴總統表示，政府將持續讓投資台灣三大方案延長至2027年，投資抵減政策也會延長，適用範圍將納入新創和中小企業等產業。此外，政府也將持續檢討和解決土地、水電和人才等問題。他強調，若算入AI發展所需的電力，他保證至2032年台灣仍可以穩定供電。

賴總統指出，政府除了持續檢討五缺問題，也會穩定匯率和利率水準，避免影響企業投資，同時注意今年CPI目標將控制在1.8%至1.9%。

供電 聯誼

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