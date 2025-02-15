聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統：政府確保至2032年穩定供電
八大工商團體昨（14）日共同舉行春節聯誼，賴總統應邀出席時表示，政府將持續推動投資台灣三大方案、投資抵減等政策，他並保證將AI發展所需的電力納入，仍可確保台灣至2032年能穩定供電。
同時，將透過稅收擴大對社會投資，落實包括育兒、高中職學費補助、長照3.0的推動和健康台灣。
賴總統昨日在外交部長林佳龍、勞動部長洪申翰、環境部長彭啓明及數位發展部長黃彥男陪同下出席工商團體春節聯誼。
針對經濟發展，賴總統表示，政府將持續讓投資台灣三大方案延長至2027年，投資抵減政策也會延長，適用範圍將納入新創和中小企業等產業。此外，政府也將持續檢討和解決土地、水電和人才等問題。他強調，若算入AI發展所需的電力，他保證至2032年台灣仍可以穩定供電。
賴總統指出，政府除了持續檢討五缺問題，也會穩定匯率和利率水準，避免影響企業投資，同時注意今年CPI目標將控制在1.8%至1.9%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言