總統出席八大工商團體新春活動 工總：電價漲對產業不好

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
賴清德總統（中）出席八大工商團體春節聯誼活動，與工業區廠商聯合總會理事長賴博司（左起）、工業協進會理事長葉政彥、工商協進會理事長吳東亮、商總理事長許舒博、工總理事長潘俊榮、中小企業總會理事長李育家、電電公會理事長李詩欽、外貿協會董事長黃志芳互道恭喜。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（中）出席八大工商團體春節聯誼活動，與工業區廠商聯合總會理事長賴博司（左起）、工業協進會理事長葉政彥、工商協進會理事長吳東亮、商總理事長許舒博、工總理事長潘俊榮、中小企業總會理事長李育家、電電公會理事長李詩欽、外貿協會董事長黃志芳互道恭喜。記者潘俊宏／攝影

經濟部3月中下旬將召開電價審議會評估電價是否4月起調漲，工總理事長潘俊榮昨（14）日表示，「電價最好不要調漲，對全民都不好，對產業也不好」，他建議經濟部應好好考量，不要動不動就漲電價來解決問題。他呼籲政府應從預算來補助，電價一直轉嫁到企業，會造成企業成本問題。

八大工商團體昨日舉辦「114年工商團體春節聯誼」，針對經濟部有意在3月決策調整電價，商總理事長許舒博在會前受訪表示，經濟部要撥補台電的1,000億預算遭到刪除，部長郭智輝之前已講得很坦白：電價、水價調漲似乎勢在必行，否則台電和台水難以因應虧損。

許舒博表示，水、電價高漲後除了對產業將造成衝擊之外，對民生物價的衝擊將更大，所有外食族和基層民眾都會感受到物價上漲，事實上目前物價已在漲，肉類價格比以前已經高出許多。

許舒博說，雖然賴總統宣示物價調漲要控制在2%以下，但是就台電而言道理很簡單，「錢不夠就是要撥補，若不撥補給我，又限制我漲價，那不就是死路一條？」，針對國會刪除台電撥補預算議題，許舒博認為「民眾一定各50大板，兩邊都罵」。他自己是電價審議委員會成員，屆時擔心可能更多高科技產業背負更沉重的電價。

潘俊榮則無奈表示，「電價最好不要調漲，對全民都不好，對產業也不好」，他建議經濟部應好好考量，不要動不動就漲電價來解決問題，這絕對不是辦法。他呼籲政府應從預算來補助，電價一直轉嫁到企業，也會造成企業成本問題。

針對缺工議題，潘俊榮表示，這不僅是台灣的問題，全世界都面臨缺工，重點是台灣應該加速轉型，將台灣面臨的缺工問題做一合理調整，這才是長久辦法，台灣目前正面臨升級轉型的時刻，政府應該在缺工問題下功夫來克服。

物價 經濟部 電價

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