能源署：離岸風電3-2期4家依限補件 5家皆完成簽約
經濟部能源署14日表示，離岸風電區塊開發第2期共五家獲配業者，已於2024年11月11日全數向經濟部申請簽約，其中已有一家完成簽約，其餘四風場均於規定補正期限，於今天全數補件，經濟部後續將儘速依相關規定審視業者補件情形，辦理相關行政作業。
離岸風電3-2期獲配容量的五家業者依序是森崴能源又德風場（700MW）、風睿能源海廣風場（800MW）、CIP渢妙二期（600MW）、科理歐永續能源海鼎一（360MW）、德能英華威德帥風場（240MW）。
經濟部能源署強調，今日業者展現了看好台灣市場，共同合作攜手投入我國風場開發的決心，感謝業者積極投入離岸風電開發，期盼各界繼續支持離岸風場開發建設，經濟部將攜手業者努力推動台灣能源轉型及綠電供應，強化台灣產業競爭力，同時為全球淨零碳排做出貢獻。
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