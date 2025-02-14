賴總統承諾做企業界後盾 提供穩定投資經營環境

賴清德總統14日下午出席「114年工商團體春節聯誼」時指出，政府會做企業界的後盾，讓經濟持續發展，政府會與企業進行溝通，聽取意見，團結面對問題，也希望能凝聚企業力量，展現台灣國力。

賴總統致詞時，首先祝賀八大工商團體所有會員新春愉快，新的一年「生意興隆通四海，財源廣進達三江」、鴻圖大展，做什麼生意都賺錢。也感謝八大工商團體全體會員及全國民眾戮力同心，一起拚經濟，讓臺灣在2024年相較其他國家而言，交出一張不錯的成績單。

賴總統指出，去年臺灣經濟成長率達4.3%，居亞洲四小龍之首，也超過美國、歐洲，甚至全球的平均值。這也反映在股市及民生等各面向，像是近期有許多來自日本、韓國或美國的一流表演團體相繼來臺演出，國內也有許多知名歌手舉辦演唱會。可見臺灣經濟進步，產業繁榮發展，也反映在民生方面，這都是大家共同努力的結果。

賴總統提到，國家經濟進步，政府也因此有更多稅收進行社會投資。未來將持續推動「0-6歲國家一起養」政策，0到6歲的小朋友自己帶的話，政府每個月給予育兒津貼，第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元。0-2歲幼兒托育補助，送托準公共服務的每月補助第一胎1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元。2-6歲幼兒就學補助，若就讀公立幼兒園，家長每月只要負擔1,000元；非營利幼兒園每月負擔2,000元；準公共化幼兒園每月也只要負擔3,000元，其他費用均由政府負擔。

賴總統表示，政府也會持續推動高中職免學費、私立大專校院學學雜費補助等政策。過去補助多集中在公立大學，因此公立大學資源較多、學費也更便宜。現在則補助私立大專校院學雜費每學年3萬5,000元，對經濟弱勢的學生也額外補助1萬5,000元到2萬元，擴大對社會的投資。此外，面對邁入高齡社會，政府也推動「長照3.0」，希望結合家庭、社區、醫療及社福機構，加強對長者的照顧。

賴總統說，身為醫生，他也運用自身專業推動「健康台灣」，希望國人身體健康，國家更強，讓世界擁抱臺灣。因此，他上任後，積極籌組「健康台灣推動委員會」，其中一項任務就是要對抗癌症。幾十年來，癌症一直位居國人十大死因之首，成立「百億癌症新藥基金」，就是希望讓經濟弱勢民眾罹癌時能得到幫助，使用健保不給付但有療效的新藥。感謝大家的努力，政府有稅收能進行更完善的社會投資。

針對經濟發展，賴總統強調，政府會做企業界的後盾，讓經濟持續發展。將持續推動「投資臺灣三大方案」，包括歡迎臺商回臺投資、中小企業加速投資、根留臺灣企業加速投資等，都將延長至2027年。此外，投資抵減措施也會延長，並納入新創和中小企業，也會持續檢討土地、水電、人力、人才等問題，讓產業持續發展。

賴總統指出，政府也會維持利率、匯率水準，降低對投資的影響，同時穩定通膨率和消費者物價指數（CPI）。近年受到疫情和地緣政治變化影響，日本、韓國、歐洲等通膨率都飆升，不過蔡英文前總統為避免嚴重通膨，做出重要決策，維持水電、健保、交通等費用不調漲，更調降貨物稅，因此臺灣物價相對而言控制穩定。2024年CPI年增率約2％，希望今年能控制在1.8％至1.9%，讓企業在穩定的經商環境下投資、經營，讓臺灣經濟持續發展，造福社會。

賴總統進一步指出，行政院經濟發展委員會也邀請企業界領袖共商國是，共同推動經濟發展。最近針對中小企業提出對策，包括協助中小企業數位轉型、淨零轉型及尋找市場等政策，以及普惠金融、租稅優惠、中小企業信用保證基金資金提高等配套措施，並提供單一窗口協助中小企業度過難關。

賴總統說，臺灣去年的經濟成就不錯，2025年固然面臨許多挑戰，但我們要從挑戰中找到機會，讓臺灣在逆境中持續發展。而為了讓朝野和諧，他依據中華民國憲法第44條，召集五院會商。也感謝五院院長或代表出席，提出各院所面臨的困難，共商解決之道。國家是大家的，總預算是全民的，他看到立法院韓國瑜院長及行政院卓榮泰院長已擬定策略，在總預算送出前先進一步朝野協商，解決種種窒礙難行的問題，這對社會、國家而言是非常好的事情，他也期待能有好的結果。

總統提到，面臨大陸、俄羅斯、伊朗、北韓等極權主義集結，對以規則為基礎的國際秩序帶來相當大的衝擊。而大陸的低價傾銷也衝擊了包括臺灣在內許多國家的經濟。美國川普總統上任後，積極提出許多策略因應，固然是為了要解決美國國內外問題，但包括臺灣在內的許多國家都受到影響。今日，他召開國家安全高層會議，強調面對新情勢，我們務必站穩立場，沉著因應，謀定而後動。

賴總統表示，政府會與企業進行溝通，聽取意見，團結面對問題，也希望能凝聚企業力量，展現臺灣國力。至2024年為止，臺灣對美國直接及間接投資超過1千億美元，創造近40萬個工作機會。此外，臺灣深具半導體產業優勢，對全球下一世代經濟繁榮發展負有責任，他今日首度提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，希望與美國等民主陣營共同合作，建立半導體供應鏈，發揮最大力量，創造更大利益，讓全球進一步繁榮發展。

賴總統強調，經過大家幾十年的努力，臺灣深受國際社會肯定，對區域和全球都非常重要，希望大家一起努力，讓國家更強，區域穩定，世界和平。