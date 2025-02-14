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郭智輝：加強供應鏈韌性、加強與美國溝通

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。郭智輝表示台美是合作關係，會積極與美方就台積電關稅問題溝通。記者曾原信／攝影
經濟部長郭智輝晚間出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐會。郭智輝表示台美是合作關係，會積極與美方就台積電關稅問題溝通。記者曾原信／攝影

美國政府不斷推出關稅新政策，晶片關稅將是下一步，總統賴清德14日召開國安高層會議，提出「全球半導體民主供應錄夥伴倡議」，經濟部長郭智輝表示，與過去供應鏈相比，主要是在加強韌性，相信經濟部會與川普周邊人士溝通，讓美國知道台美是一起的，雙方有互補效益。

因應川普新關稅政策，經濟部次長江文若等官員日前已前往華府拜會，並蒐集相關產業情報，郭智表示，美國政府已改由川普執政，現在才剛開始，改變及影響程度不能從台灣看華府，應該到當地了解狀況。

郭智輝14日出席台灣上市櫃公司協會新春聯誼餐敘，會前受訪時指出，過去供應鏈的韌性沒有國際化，全球半導體民主供應鏈要加強韌性；全球半導體民主供應鏈倡議是否已與美國溝通？郭智輝說，次長到美國拜訪就是去多做溝通，台美之間有互補效益。

他致詞時特別提到，因應川普的關稅政策變局，經濟部從大年初三到今天每天都在開會，總統賴清德也非常關切此一變局，上午也召開了國安會議，提出因應之道。

郭智輝表示，經濟部已成立專案小組，整合駐外單位資源，提供台商最及時支援與協助，並在美國成立投資貿易服務中心，協助供應鏈布局，同時舉辦4場產業座談會，傾聽業者聲音，依據業者的需求提供更完善的支持，確保企業在變局中持續穩定發展。

此外，針對川普不斷提到台灣偷走美國晶片、揚言課徵100％晶片關稅的說法，郭智輝重申，台美在半導體產業上是互補的，美國做設計及品牌，台灣做製造，經濟部會設法讓川普週邊的人了解，經濟部會加強溝通。

川普 經濟部 美國

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