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經部：離岸風電3-2期海廣風場完成簽約 4家已補件

中央社／ 台北14日電

離岸風電3-2期5家業者去年送件簽約後，經濟部今天表示，已有1家完成簽約，其餘4風場則已於規定補正期限全數補件，後續審查時間約1至2週，辦理相關行政作業。據了解，風睿能源（SRE）海廣已率先完成簽約。

經濟部能源署今天發布新聞稿表示，離岸風電區塊開發第2期共5家獲配業者，已於去年11月11日全數向經濟部申請簽約，其中已有1家完成簽約，其餘4風場今天全數補件，經濟部後續將盡速依相關規定審視業者補件情形，辦理相關行政作業。

根據辦理簽約風場與裝置容量，依序為森威能源又德700MW、風睿能源（SRE）海廣800MW、哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙二600MW、科理歐永續能源（Corio Generation）海鼎一360MW、德能英華威集團德帥240MW等5座離岸風場。

據了解，風睿能源（SRE）海廣已率先完成簽約。至於其他風場補件審查時間，能源署預估約1至2週完成。

經濟部指出，3-2期併網年度分別為2028與2029年，屆時將可增加2.7GW裝置量，每年提供超過100億度綠色電力。

經濟部強調，業者展現了看好台灣市場，共同合作攜手投入風場開發的決心，感謝業者積極投入離岸風電開發，期盼各界繼續支持離岸風場開發建設，經濟部將攜手業者努力推動台灣能源轉型及綠電供應，強化台灣產業競爭力，同時為全球淨零碳排做出貢獻。

經濟部 離岸風電

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