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川普祭對等關稅 學者：台灣可提「0關稅」談判會比CPTPP好

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國總統川普簽署備忘錄，將對外國徵收「對等關稅」。歐新社
美國總統川普簽署備忘錄，將對外國徵收「對等關稅」。歐新社

美國總統川普簽署備忘錄，將對外國徵收「對等關稅」，預計4月提出清單。東海大學兼任教授邱達生14日表示，我國經濟以出口為導向，建議政府不妨順勢以「0關稅」來與川普政府談判，這會比加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）更好，可以藉由川普想要的公平貿易，達到我們想要的自由貿易。

邱達生指出，台灣進口關稅平均6.5%，但我國經濟主要靠出口，且台灣與美國貿易逆差大，川普宣布的「對等關稅」，對我們來說不用太擔心，看似挑戰其實是轉機，可以趁機對美進口降到關稅3.3%或進一步殺到0%，反而對台灣有好處。

若台美關稅可以降到0%，邱達生強調，這既符合川普強調的公平貿易，也符合我們嚮往的自由貿易，是雙贏。

邱達生還提到，過去只要討論調降進口稅，在建立國內共識這部分一直都很困難，因為農產品目前平均進口關稅是16.6%，過去不管哪一黨執政，都沒有人敢動，但現在川普關稅戰已開打，政府不妨藉由這股外在壓力來建立國內共識，「反正我們是出口國，降到零，沒什麼好怕」。

中央大學經濟系教授吳大任也說，美國進口到台灣的東西相對少，一年約500多億美元，台灣出口到美國已經增加到1000多億美元。換言之，如果台灣降到與美國進口相同的3.3%關稅，因此可以避免出口到美國被提高關稅，對台灣反而有利，只是會影響稅收。

吳大任提醒，台灣比較要擔心的還是晶片、半導體，關於這部分，台灣一定要盡速與美國協商或考慮降稅。

川普 美國 關稅

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