電價審議會下月調電價？工總潘俊榮：對全民、產業都不好

經濟部3月中下旬將召開電價審議會評估4月電價，工總理事長潘俊榮14日表示，「電價最好不要調漲，對全民都不好，對產業也不好」，他建議經濟部應好好考量，不要動不動就漲電價來解決問題，這絕對不是辦法。他呼籲政府應從預算來補助，電價一直轉嫁到企業，也會造成企業成本問題。

八大工商團體14日辦理「114年工商團體春節聯誼」，由全國商業總會主辦。針對經濟部有意在3月調整電價，商總理事長許舒博在會前受訪表示，經濟部要撥補台電的1,000億預算遭到刪除，部長郭智輝之前已講得很白，電價、水價調漲似乎勢在必行，否則台電和台水難以因應虧損。

許舒博表示，水、電價高漲後除了對產業將造成衝擊之外，對民生物價的衝擊將更大，所有外食族和基層民眾都會感受到物價上漲，事實上目前物價已在漲，肉類價格比以前已經高出許多。

許舒博說，雖然賴總統宣示物價調漲要控制在2%以下，但是就台電而言道理很簡單，「錢不夠就是要撥補，若不撥補給我，又限制我漲價，那不就是死路一條？」，針對國會刪除台電撥補預算議題，許舒博認為「民眾一定各50大板，兩邊都罵」。他自己是電價審議委員會成員，屆時擔心可能更多高科技產業背負更沉重的電價。

潘俊榮則無奈表示，「電價最好不要調漲，對全民都不好，對產業也不好」，他建議經濟部應好好考量，不要動不動就漲電價來解決問題，這絕對不是辦法。他呼籲政府應從預算來補助，電價一直轉嫁到企業，也會造成企業成本問題。

針對缺工議題，潘俊榮表示，這不僅是台灣的問題，全世界都面臨缺工，重點是台灣應該加速轉型，將台灣面臨的缺工問題做一合理調整，這才是長久辦法，台灣目前正面臨升級轉型的時刻，政府應該在缺工問題下功夫來克服。