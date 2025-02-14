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SCFI 運價指數連五跌！農曆年後貨量還未回升 全球貨櫃輪運價繼續下滑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

運價指數連五跌！農曆年後貨量還未回升，全球貨櫃輪運價繼續下滑，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數14日出爐，指數下跌137.83點至1,758.82點，周跌幅7.26%。

全球貨櫃輪運價還是處於淡月，四大主要航線都下跌；遠東到歐洲及遠東到美東運價跌幅都超過一成以上；其中遠東到美東運價失守5,000美元關卡，跌幅12.11%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3,544美元，較前一期下跌388美元，跌幅9.86%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,825美元，較前一期跌665美元，跌幅12.11%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,608美元，較前一期下跌197美元，周跌幅10.91%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,815美元，較前一期下跌221美元，跌幅7.27%。

此外，近洋線則表現相對活潑，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲3美元，達457美元，漲幅0.66%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU與前一期持平；遠東到韓國每TEU較前一期下跌1美元。

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