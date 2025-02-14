賴總統：全面盤點台美貿易合作機會 擴大對美投資採購

針對美國總統川普所提到的晶片問題，賴清德總統14日表示，將持續深化台美關係，並即刻啟動相關的規畫，依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。

賴總統表示，對於大家所共同關注的台美關係，台灣和美國擁有共同的理念與價值，更是民主自由陣營的堅定夥伴。非常感謝川普政府在上任以來對台灣的持續支持，特別是在美日領袖聯合聲明重申，「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，並且高度關注中國對區域安全所帶來的威脅。

賴總統表示，事實上，台灣的民進黨政府，就是川普總統自第一個任期起就合作無間，並延續至今的國際夥伴之一。多項關鍵的先進武器、攸關台海區域安全穩定的自由航行，以及許多國際外交上的協助突破，都在這段期間落實。

賴總統強調，站在第一島鏈及民主世界對抗威權的前線，台灣願意，也將持續和美國在各層面的合作，共同追求區域的安定繁榮，實現自由開放的印太願景。未來幾年，或許在政策上各有變動不同，但台灣和華府之間的互信和緊密合作，將會穩定而持續，國人可以放心。

根據「台灣關係法」及「六項保證」，過去八年美國宣布對台軍售總計有48項，金額達到262.65億美元，在川普總統的第一個任期內，就有22項，金額達到187.63億美元，對我國的防衛能力有重大的幫助。

賴總統說，台灣將會在過去八年和美國兩任政府緊密合作的基礎上，持續展現自我防衛決心，加速強化國防，繼續提升台美安全合作的深度和廣度，以及各項制度化的合作。

雙方的經濟合作上，賴總統再次重申，台灣一直是美國最可靠的貿易夥伴，也是美商在全球半導體產業最重要的合作夥伴。過去幾年，台灣對美國的直接及間接投資更是大幅提升，截至2024年，就超過1千億美元，創造近40萬的工作機會，2023年及2024年，台灣對美國的投資，皆占台灣整體對外投資比重4成以上，遠超過台灣對中國大陸的投資。其實，2023及2024年，台灣對中國大陸投資占比，分別降至百分之11及百分之8，美國已經是台灣最大的投資對象。

賴總統說，政府正在啟動相關的規畫，依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。同時，將強化台美在AI、先進半導體等技術開發及製造方面的合作，並共同維護半導體市場的秩序，從而形塑台美策略性經濟合作夥伴關係的新時代。