非工程類職務這兩種工作年薪中位數 從新鮮人61.9萬元彈升到100萬

104人力銀行觀察大學及碩士畢業，最近五年內仍從事相同職務，職務經驗累計達5~10年的資深工作者，共計15.9萬筆薪資資料，年薪中位數的高薪職務TOP 10，由12項職務共同入榜。年薪中位數最高的依舊是「數位IC設計工程師」177萬元遙遙領先。

其他依序是：「演算法工程師」及「半導體工程師」的120萬，「韌體工程師」112萬，「半導體製程工程師」110萬，前五名仍由工程師霸榜。但彈升幅度最大的是專案經理、理財專員，年薪中位數從新鮮人約61.9萬元，五年後增加到百萬元。

104人力銀行指出，資深職人高薪排行榜第六名起，已見「非工程師」，分別是「金融研究員」105.5萬，「硬體研發工程師」104.9萬。另有5項職務的年薪中位數都是100萬，分別是：「專案經理」、「理財專員」、「後端工程師」、「熱傳工程師」、「電源工程師」。

高薪的資深工作者，彙集AI、半導體、工程、金融、業務、研發、以及專案管理等關鍵力，年薪皆達百萬以上。12項入榜職務中，有7項工程師職務已重複見於菜鳥薪貴排行榜，這些入榜常勝軍為：「數位IC設計工程師」、「演算法工程師」、「半導體工程師」、「韌體工程師」、「半導體製程工程師」、「硬體研發工程師」、「熱傳工程師」、「電源工程師」。

因為薪資增幅代表薪資的相對差距，與薪資高低沒有一定程度的關聯，薪資增幅TOP 10職務較多非工程師上榜。前三名依序為：「專案經理」61.55%，年薪中位數從職場新鮮人的61.9萬、彈升到資深工作者的100萬；「理財專員」61.39%，從61.96萬、彈升到100萬；「金融營業員」58%，從50萬、彈升到79萬。非工程職入榜的職務，另有「產品企劃」52.7%，從52.4萬、彈升到80萬；「軟體專案管理師」52.5%，從59萬、彈升到90萬；「產品管理師」50%，從60萬、彈升到90萬。

前十名中，僅3項為工程師：「後端工程師」53.8%，從65萬、彈升到100萬；「全端工程師」53.0%，從63.1萬、彈升到96.6萬；「硬體測試工程師」49.5%，從53.5萬、彈升到80萬。

104人力銀行重新比對前週資料，結果發現，薪資增幅排行榜TOP 10名單變化快速，僅「產品管理師」重複出現，且職場新鮮人及資深工作者的年薪中位數同步增加約12萬~15萬，薪資增幅維持約50%，顯示愈來愈多有經驗的工作者陸續更新履歷，投入蛇年開春轉職潮，以及最近兩年，整體市場的薪資水平逐步墊高。