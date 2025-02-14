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桃園生質能中心年產2.2億度再生能源 可供5.4萬戶

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
美國等國家有好城市參觀桃園生質能中心。圖／環保局提供
美國等國家有好城市參觀桃園生質能中心。圖／環保局提供

桃園市友好城市美國堪薩斯市、貝里斯橘道鎮、韓國龜尾市、日本香川縣及秋田縣城市代表連日參訪市政府，在海岸及資源循環工程處副處長李美質陪同下，到觀音區參觀生質能中心，針對廢棄物循環處理經驗交流。

海資處表示，桃園市生質能中心為國內首座結合熱處理、厭氧消化及固化掩埋單元之三合一廢棄物處理設施，也是全國第一個取得再生能源廢棄物發電設備認證的再生能源廠，為近20年來少見由政府推動興建的大型廢棄物處理及發電設施，熱處理單元每年可處理家戶垃圾等可燃性廢棄物21萬9千噸，底渣可製成焚化再生粒料優先使用於公共工程；厭氧消化單元每年可處理廚餘4萬9千噸，是桃園市市垃圾自主處理、零廢棄與多元化處理、循環經濟等多項政策目標注入強心針。

市府團隊及榮鼎公司推動興建生質能源廠經驗備受各城市代表團肯定，尤以興建期遭遇新冠肺炎爆發，在多項國外設備延遲交貨及國內缺工等嚴峻狀況下，仍努力將疫情衝擊降至最低，逐步完成興建工作。各城市代表也對桃園市生質能中心採用先進處理技術深感興趣。

海資處表示，熱處理單元為全國首創結合破碎、分選設備，並採用水冷式爐床搭配高效率鍋爐；發電效率超過28%，為國內廢棄物發電效率之首；厭氧消化單元則以厭氧微生物分解有機廢棄物產出生質能源，為多元廚餘處理帶來解方，並降低非洲豬瘟風險。

就台灣與國際間關注之淨零減碳議題，海資處強調，桃園市生質能中心每年預計產生約2.2億度的再生能源，可以供給約5萬4千戶一年使用，換算每年減碳量可以達到約10萬公噸，等同1萬公頃的綠化面積，成效相當顯著，可為台灣與國際淨零減碳出一份力，達到永續發展的目標。

再生能源 廢棄物 減碳

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