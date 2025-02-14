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油價雙平穩機制續行 下週汽油估不調整、柴油漲1角

中央社／ 台北14日電

歐洲寒冬取暖用油需求增加，美國擴大對伊朗石油制裁，國際油價上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制後，預估17日凌晨零時起，汽油不調整、柴油每公升調漲新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升29元。

根據中油浮動油價公式，累算至2月13日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為77.64美元，較上週77.23美元上漲0.41美元；新台幣兌美元匯率為32.834，較上週32.874升值0.04元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲1.1元，柴油每公升調漲0.8元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估17日凌晨零時起，汽油實際不調整、柴油漲0.1元。

國際油價 新台幣

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