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台化沙鹿小水力發電廠正式啟用 綠色能源再添新生力軍

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台化公司由總經理呂文進(左四)與台灣自來水公司董事長李嘉榮(左五)於沙鹿舉行沙鹿小水電啟用典禮。台化／提供
台化公司由總經理呂文進(左四)與台灣自來水公司董事長李嘉榮(左五)於沙鹿舉行沙鹿小水電啟用典禮。台化／提供

台化（1326）14日與台灣自來水公司舉行盛大啟用典禮，慶祝沙鹿配水中心小水力發電廠正式投入運轉。這座電廠是台化公司首次贏得自來水公司標案，並完成建置成功投運案場，也是全台灣第一座清水水力發電廠，標誌著台化在發展綠色能源的道路上邁出嶄新的一步。

台化公司表示，沙鹿配水中心小水力發電廠裝置容量731.5KW，利用自來水公司隧道口調節池至配水中心之間76米的落差，將位能轉化為清潔的電能，每年發電480萬度，足以供應1,333戶家庭一年的用電量，可減少2,371噸的碳排放，相當於六座大安森林公園的吸碳量。

台化於台灣水力發電的發展歷史，可追溯自2000年與嘉南農田水利會（農水署嘉南管理處前身）攜手合作興建烏山頭水力電廠開始，之後陸續完成西口及八田水力電廠；另積極盤點評估廠內案場，於2022年在新港廠區內也建置了一套75KW小水力機組；本次的沙鹿小水力則是台化第五座投運的水電案場。累積至今台化已投運的水力電廠裝置容量已達23.3MW，不但是台灣水電裝置容量最高的民營企業，也是全球石化公司唯一做水力發電的企業。

台化公司總經理呂文進表示，經由公司經驗豐富的設計與施工團隊，當初承諾將沙鹿小水力發電作到最大化、最優化及確保安全穩定運轉，目前已逐步實現。並持續開發合適的小水力發電案場，於去年底再成功贏得自來水公司宜蘭深溝淨水場小水電（160KW）標案，將成為台化公司第六座小水力電廠，足見台化公司持續發展小水力發電的決心。

在台化公司努力不懈下，於水電成果實現了三個第一、一個唯一，包括：第一次成功跨足企業外部取得小水電標案，且順利如期完工投運；完成台灣第一座清水小水力發電廠；台灣民營企業水電裝置容量第一；全球石化公司唯一做水力發電的企業。

台化強調，將不會以此做為滿足，後續將繼續投入水電開發，為台灣綠電發展貢獻一份心力。

台化公司由總經理呂文進(右四)親自出席與台灣自來水公司董事長李嘉榮(左四)，為沙鹿小水電舉行啟用典禮及剪綵，歡慶台灣第一座清水系統小水力發電機組正式運轉。台化／提供
台化公司由總經理呂文進(右四)親自出席與台灣自來水公司董事長李嘉榮(左四)，為沙鹿小水電舉行啟用典禮及剪綵，歡慶台灣第一座清水系統小水力發電機組正式運轉。台化／提供

台化 電廠

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