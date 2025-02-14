數物人才身價高 平均月薪69,600元、多一般上班族2.6萬元

根據1111人力銀行最新發布的「數物人才前進科技業調查」指出，受訪上班族的平均月薪69,600元（不包括獎金/年終/分紅），對比主計總處公布的2024年前9月上班族平均每月實質經常性薪資43,133元明顯高出26,467元。

此外，1111人力銀行的調查還顯示，數物系所畢業的上班族，有高達76.9%的人並不後悔自己當初選擇的系所，其中更有將近四成的人完全不後悔，只有不到2%的人表達出很後悔的想法；就算重新選填志願，60.3%的受訪者還是會維持初衷，選填一樣的科系。

至於即將踏入社會的數物系學生，對於畢業後工作的合理薪資期望又是多少呢？答案是平均月薪57,289元才能符合畢業生的期待。

1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，一般人常有「數學系無用論」迷思，但實則不然。根據調查指出，受訪上班族的現職與在校所學的相關性，有高達72%給予高度正向肯定，其中包括46%認為部分符合企業需求以及完全學以致用26%；另外16%出現學用落差在職場需重新學習，以及12%學非所用。

七成上班族對現職滿意度很高，平均給出72.8的高分，而不太滿意的三成當中，最不滿的地方在於薪資停滯難成長66.6%、薪水待遇不符期待60%、人事鬥爭40%及市場淘汰快速擔心被裁員26.6%，顯示科技業日新月異，在高度競爭之下，擔心被裁員也成了受訪者憂慮的職場困境。

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上述「數物人才前進科技業調查」調查，是1111人力銀行針對求職會員進行立意抽樣，調查期間自2025年1月22日至2月11日，總計回收974份。