職場菜鳥「薪貴」清一色是工程師 非工程師只有這工作強勢攻頂

轉職季來了，為方便轉職者掌握市場薪資，104人力銀行爬梳18.8萬筆薪資大數據，找出各類高薪排行榜TOP 10，其中「菜鳥薪貴」清一色是工程師，「數位IC設計工程師」年薪中位數飛越百萬門檻、以120萬元強勢攻頂，僅「融資/信用業務人員」突圍工程職、唯一進榜。

蛇年開工以來，企業積極向求職者招手。年後開工第8天，104人力銀行線上徵才企業家數已突破5.8萬家，超越去年全年高峰。和年假期間、開工前1天相比，徵才企業家數大幅成長逾15%。因薪資位居上班族轉職的第一大主因，其次是：人際、以及安全感，而薪資又受產業、職務、職務經驗年資、以及同產業內競爭對手薪資水平等影響。

春節期間，DeepSeek火爆全球，年後即傳出大舉招兵買馬，其中，年薪最高的職務是「深度學習研究員AGI」，月薪約為新台幣8萬∼11萬，年薪最高可達新台幣近700萬。國內代工大廠廣達近年積極布局AI伺服器，近日也啟動結構性調薪。104人力銀行特別針對最近兩年畢業的大學和碩士生投入職場，相關職務經驗兩年以下的職場新人2.8萬筆薪資料中，找出高薪職務排行榜。

104人力銀行指出，年薪中位數的高薪職務TOP 10，有九項是工程師，高薪王是「數位IC設計工程師」，彙集AI、半導體、IC設計等多項產業能見度極高的有利因子，負責研究、設計等工作，屬於腦力密集、專業度極高的職務，多需電機電子相關科系背景，產業需求高、人才替代性低，年薪中位數(PR50)已有120萬的水平，是「職場新鮮人」高薪排行榜中，唯一年薪逾百萬的金磚職缺。

其他九項上榜職務，有八項同為工程師，年薪中位數在80萬~95萬元之間。唯一「非工程師」的上榜高薪職務為「融資/信用業務人員」，受到企業投資、以及金融市場交易活躍等影響，金融業務工作者獲業績獎金加持，年薪水漲盤高，年薪中位數可到80.8萬元。