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經長：電價調漲兩原則 「不影響CPI、產業競爭力」

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
郭智輝強調，不影響消費者物價指數（CPI）以及工業電價具有競爭力，都是電價調整的基本原則。圖／聯合報系資料照片
郭智輝強調，不影響消費者物價指數（CPI）以及工業電價具有競爭力，都是電價調整的基本原則。圖／聯合報系資料照片

經濟部撥補台電預算遭刪除，電價將有上漲壓力。經濟部長郭智輝昨（13）日表示，台電過去對一般民生電價有很多補貼，現面臨巨大虧損，至於是否由工業電價繼續吸收，還需要再討論，電價調整需由電價審議會決定。他強調，不影響消費者物價指數（CPI）以及工業電價具備競爭力，是電價調整的基本原則。

郭智輝表示，台電負債比高達九成，政府已編列預算補助，「已經放在抽屜裡面，不讓我們拿來用」；若外界不能夠接受電價調漲，請各界向國會拜託一下，請國會高抬貴手，協助台電改善財務。

經濟部將於3月中下旬召開電價審議會，決定4月電價，外界預期，由於立法院年前通過刪除114年度挹注台電千億元預算案，113年度追加千億撥補預算亦難樂觀，經濟部將會準備電價調漲方案

郭智輝昨出席勤業眾信「鏈結創新驅動未來高峰會」時受訪表示，台電過去對民生電價有很多補貼，因此面臨巨大虧損，至於未來電價是否還要由工業電價繼續吸收仍須再討論，電價調整需由電價審議會決定。他說，不影響消費者物價指數（CPI）以及工業電價具備競爭力，都是電價調整的基本原則。

媒體詢問，若台電今年未獲得補助或沒有調漲電價，是否有試算台電今年的虧損情況。郭智輝表示，還在計算中，今年購買的原料價格不會那麼緊張，經濟部也會努力，但台電現在負債比高達九成，這是根本的問題。

郭智輝日前針對電價議題回應，「大家如果同意，稍微讓我們調一下」，他先前強調，台電虧損是因補貼民生用電，並非經濟部不努力，現在成本是每度3.7元，民生用電是2.7元，目前每發1度就虧損1元，光是補貼民生用電，一年就要虧700、800億元。

台電 經濟部 電價

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