國發會：2025年出口估可突破5,000億美元

國發會昨（13）日指出，今年經濟將溫和成長，其中受惠國際科技大廠擴增資本支出、邊緣AI應用持續發展，今年出口有望突破5,000億美元。

不過，針對我國中央總預算問題，主計總處綜合統計處視察林雅雯表示，刪減預算若為政府業務費或設備費，將直接影響GDP，若刪減100億，將影響GDP成長0.05個百分點。

國發會昨日在行政院會報告「2025總體經濟情勢及未來展望」指出，全球主要央行降息，國際油價等大宗商品價格走低，各國通膨趨緩，有利推動需求，加上全球貿易持續擴張，2025年全球經濟可望平穩成長，台灣經濟則可望溫和成長，國內外主要機構普遍預測2025年台灣經濟成長率達3%以上。

成長動能可從出口、固定投資及民間消費觀察。出口部分，今年全球貿易量成長率將介於3.1%至3.2%間，可望平穩續增，加上國際科技大廠擴增資本支出、邊緣AI應用持續發展，可望挹注台灣電子及資通產品出口動能，今年出口有望突破5,000億美元。

根據財政部統計，去年出口總額為4,750億美元，為歷年次高，僅次於2022年的4,794億美元，若今年順利跨越5,000億美元大關，將刷新歷年紀錄。

固定投資方面，透過台商回台擴增國內產能，包含投資台灣三大方案規劃延長至2027年底；科技大廠擴充先進製程投資，包括台積電（2330）、南亞科、廣達、聯電等資本支出持續擴增；持續吸引國際晶片大廠、雲端服務、設備領導廠商對台加碼投資，增添投資動能，像是AWS、AMD、輝達等。

民間消費部分，國內就業市場穩定，加上企業營收增加、軍公教薪資及最低工資調升，將提高企業調薪及獎金發放意願，進而提升國人購買力。

預算遭刪減是否影響經濟成長率，林雅雯表示，直接影響部分須視刪減項目及金額而定，若業務費、設備費遭刪除100億元，將直接影響經濟成長率0.05個百分點；間接影響方面，像台電撥補遭刪減，若未來調漲電價彌補虧損，恐將推升物價漲幅，並降低經濟成長率。