泰國投資夯 資誠率團拜訪泰國投資促進委員會

受到中美貿易戰及地緣政治影響,台商供應鏈大舉南向尋找生產基地以分散風險,其中又以泰國與越南最常被台商列為優先評估的國家。根據PwC Taiwan《2025全球暨臺灣企業領袖調查報告》,在台商海外前十大投資市場中,泰國排名第四;以全體受訪者的平均跨國投資金額占比來看,泰國更位居第三。

資誠聯合會計師事務所於2025年2月10日由資誠市場長段士良率團前往泰國考察,除了參觀各大工業區考察地理環境外,並在2月11日拜訪泰國投資促進委員會(BOI, The Board of Investment of Thailand),該委員會執行董事Tanita Sirisup 協同泰國工業區管理局(IEAT,Industrial Estate Authority of Thailand)副總裁Nalinee Kanchanamai熱情接待資誠參訪團,並對台商投資泰國可申請的租稅優惠進行指導說明。

泰國投資促進委員會執行董事Tanita Sirisup表示,台灣在2024年是泰國第四大投資外商,總金額約為500億泰銖,泰國的外商總投資額也較前一年成長約四成。泰國工業區管理局副總裁Nalinee Kanchanamai說明台商投資泰國可申請的租稅優惠,並特別解析台商在泰國購買土地以及工廠方面常遇到的問題。

資誠聯合會計師事務所南向辦公室的泰國籍會計師張智媛副總經理表示,這次參訪的多個工業區工業用地所剩無幾,某些工業區甚至要等半年後下一期土地開發出來後才有地可賣,可見企業投資泰國的熱度持續升溫。

本次資誠參訪團晚宴也邀請駐泰國台北經濟文化辦事處及泰國台灣商會聯合總會向參訪團分享在地投資經驗,駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組組長倪克浩表示,台灣與泰國於2024年6月27日正式簽署了「投資促進及保障協定」,這是雙方經過兩年多談判後達成的重要經貿里程碑,該協定旨在加強雙邊投資關係,為投資人提供更全面的保障。泰國台灣商會聯合總會會長陳漢川則期許這兩年投資泰國的台商大增,但中國大陸的紅色供應鏈也因中美貿易戰大舉向泰國移動,現在已經不是單打獨鬥的年代,台商應該要團結才能走得更遠。