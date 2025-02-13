富達國際調查：72%分析師認為AI今年影響獲利有限

富達國際發布年度分析師調查指出，72%富達分析師認為，2025年人工智慧（AI）對其負責研究企業的獲利能力實質影響有限。這顯示要充分發揮AI潛力，仍需數年時間。調查於2024年11~12月進行，彙集富達全球分析師團隊中112名分析師的觀點。

儘管有分析師表示其負責研究的企業在後台和客戶服務活動已受惠於AI，但對於明顯提升生產力仍屬起步階段。更多富達分析師預期，相較於明顯擴大對AI技術的使用範圍，相關企業今年更將增加對AI的投入。分析師發現，科技、金融和通訊服務等產業更將增加對AI的投入。

富達分析師表示，AI將在五年內積極影響企業獲利能力，尤其在醫療保健和金融產業的發展潛力最大，例如在醫學影像、簡化藥物開發和銷售流程、發放貸款、信用評級及軟體升級等實際應用。

在川普衝擊方面，富達分析師表示其負責研究的全球企業認為川普的影響將比上次更大。同時，鑒於美國國內監管放鬆和對交易更為有利的環境，尤其對醫療保健、通訊服務、資訊科技、房地產和能源產業等，有望推動併購活動大幅增長，進而真正提升許多企業的價值。近五成（47%）北美分析師強調，其負責研究的企業管理層對未來12個月的投資更具信心，比例是前一年的三倍。

儘管中國大陸仍面臨房地產及消費需求疲弱的挑戰，但隨著2025年持續推進支持經濟增長的政策，富達在中國大陸的分析師在多個領域看到契機，預期財政和貨幣政策將積極影響中國大陸經濟。

超過70%的富達國際分析師認為，貨幣政策有助於中國大陸企業改善基本面。超過80%分析師對財政政策持相同看法，比例均為全球分析師中最高。此外，分析師普遍認為，配息和實施庫藏股正成為陸企關注的重要議題。約60%中國大陸分析師預期，其負責研究的企業今年將增加配息，比例明顯高於亞洲地區（中國大陸和日本除外）的38%，僅落後於日本。