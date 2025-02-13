電價將漲民生還是漲工業？經長點出「兩大因素」是調整基本原則

經濟部撥補台電預算遭刪除，推升電價上漲壓力。經濟部長郭智輝13日受訪表示，台電過去對民生電價有很多補貼，因此現面臨巨大虧損，至於是否由工業電價繼續吸收，還需要再討論，電價調整需由電價審議會決定。郭智輝強調，不影響消費者物價指數（CPI）以及工業電價具有競爭力，都是電價調整的基本原則。

郭智輝表示，台電負債比高達9成，政府已編列預算補助，「已經放在抽屜裡面，不讓我們拿來用」；若外界不能夠接受電價調漲，向國會拜託一下，請國會高抬貴手，協助台電改善財務。

經濟部將在3月中下旬召開電價審議會決定4月電價，外界預期，立法院年前通過刪除114年度挹注台電千億元預算案，113追加千億撥補預算亦難樂觀，經濟部將會準備電價調漲方案。

郭智輝今出席勤業眾信「鏈結創新驅動未來高峰會」時受訪表示，台電過去對民生電價有很多補貼，因此面臨巨大虧損，至於未來電價是否還要由工業電價繼續吸收還需要再討論，電價調整需由電價審議會決定。他說，不影響CPI，以及工業電價須有競爭力，都是電價調整的基本原則。

媒體詢問台電未獲得補助或未漲電價，台電今年的虧損情況。郭智輝表示，還在計算中，今年購買的原料價格不會那麼緊張，經濟部也會努力，但台電現在負債比高達九成，這是根本的問題。