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台經院：AI投資延續 全球經濟震盪中成長潛存4風險

中央社／ 台北13日電
AI示意圖。圖／路透
AI示意圖。圖／路透

台灣經濟研究院院長張建一今天表示，今年全球經濟不會比去年差，但是是在震盪中成長，潛存風險包含美國政策不確定性、地緣政治衝突升溫、中國經濟下行風險、極端氣候衝擊供應鏈；同時，就目前產業趨勢來看，AI投資仍會持續。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦「2025 DeloitteFuture Talk鏈結創新驅動未來」高峰會，張建一出席並針對全球經濟與市場展望發表專題演講。

張建一表示，今年全球經濟存在4大風險，首先，美國政策不確定性，包含對貿易夥伴加徵關稅等政策的實施時程與強度，未來全球貿易摩擦將增多，或將成為常態。

第2，中國經濟下行風險，中國房地產投資持續萎縮，加上美國加徵關稅新政，恐抑制生產與投資意願，衝擊就業與民間消費。

第3，除俄烏、中東衝突，朝鮮半島與南海局勢亦存在不確定性，若緊張局勢升級，將影響全球重要貿易航道，嚴重衝擊製造業供應鏈運作。

張建一說明，第4，極端氣候發生頻率和強度續增，對全球基礎建設、農業和製造業造成損害，可能導致供應鏈關鍵節點與物流樞紐停工，重要產品供應短缺，企業恐需增加備援或尋找替代供應鏈，使生產成本增加。

不過，張建一認為，今年全球經濟不會比去年差，但是「是在震盪中成長」，經濟仍會成長，主要是因為全世界錢還是很多、80億人口仍要生活、科技還是要進步；同時，他指出，從目前趨勢來看，由於廠商競爭激烈，AI投資還是會持續，以避免因技術落後導致市場被對手搶走。

台灣方面，張建一分析，產業表現差異大，宛如「AI、BI（悲哀）」，但在內需支撐下，經濟展望也會相當不錯。他在簡報中提到，2025年台灣經濟成長率將至少在3%以上。

談及美國總統川普（Donald Trump）新政，張建一表示， 簡單來說，美國要讓國家變得更好，大家都要配合，川普要讓美國再次偉大，關稅是其工具，比較麻煩的是，川普這次加徵關稅標的包含ICT下游產品，比如筆電、手機等，很多都是中國製造，未來恐會漲價。

張建一認為，全球通膨雖然趨緩，但物價還是在上漲，以後消費者可能會覺得手機、筆電可用就好，不用換AI手機、AI筆電，從而妨礙到AI的B2C，即應用發展。

AI 美國

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