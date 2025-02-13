財政部：公股銀中小微企業振興融資 額度再增6,000億元

財政部8家公股銀行為繼續支持中小暨微型企業（下稱中小微企業）經濟復甦，並協助企業淨零轉型，將2023年4月推動迄今之「中小企業千億振興融資方案」，再增加融資額度6,000億元，財政部表示因本次融資額度增加，致總額度擴大達1.5兆元，已超逾原定「千億」目標，故亦將方案更名為「中小暨微型企業振興融資方案」。

財政部進一步表示，本方案最初係配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出，以提供中小微企業多元選擇，自2023年4月開辦以來，總融資額度已由原定3,000億元，歷經兩次增加額度各3,000億元，達9,000億元。本次為第3次增加額度，且一次增加6,000億元，致總融資額度達1.5兆元，主要係考量本方案因申請踴躍，至2024年底累積核貸金額達9,495餘億元，已超逾前次總額度目標9,000億元，顯示中小微企業資金需求甚殷，且距本方案受理期限2025年底尚有一段時間，為繼續支持中小微企業穩健經營、創新與轉型升級，爰再擴增額度，並為協助中小微企業淨零轉型，強化淨零碳排布局，本次亦新增納入「綠色支出」相關貸款用途，以助企業永續發展。

財政部也藉此說明，在持續推動公股銀行發揮金融支持企業之同時，也會督導公股銀行落實徵授信審核及貸後管理，控管撥貸資金流向符合申貸用途。中小微企業相關融資需求，歡迎洽詢公股銀行申辦。