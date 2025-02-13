國泰金總座李長庚呼籲：開發地熱、氫能 有助穩定台灣能源

身為台灣最大金控，國泰金（2882）推動再生能源不遺餘力；總經理李長庚13日呼籲，除太陽能與離岸風電外，台灣應加速發展地熱、氫能等再生能源，政府已經把氫能、基載型地熱等列為淨零排放12項關鍵戰略，但「也許要走得更快一些」，因地熱屬於基載電力、可24小時產生熱能，一國的能源結構能更加多元化、有更多基載電力，對台灣能源穩定會有明顯幫助。

李長庚13日參加勤業眾信舉行的「鏈結創新驅動未來高峰會」，並擔任「未來能源：加速實踐綠色轉型」場次的與談人。他在在與談時提到，監察院報告指出，台灣地熱進度嚴重落後的原因之一，為涉及法令及權責機關太多，所涉法令多達25部，涉及10個部會及地方政府；為此，經濟部也跳出來，成立「地熱發電單一服務窗口」，加速推動我國地熱發展，如果政策能支持、簡化行政程序，「台灣就能開發地熱資源、再生能源發展可以走得更快一些」。

李長庚表示，台灣發展地熱非常重要，太陽能、離岸風電都會受到天候影響，屬於間接性的能源，地熱可24小時產生熱能，為基載電力，若國家本身的能源結構能夠更加多元化、有更多基載電力，就能讓電力供應更加穩定；因此，除了現在比較熟悉太陽能與離岸風電外，也應積極發展地熱、氫能等，可以走得更快一些。

國泰世華銀行是台灣首家承作太陽能與離岸風電融資的銀行，國泰人壽更攜手子公司國泰電業，以不逾273億元投資沃旭大彰化西北離岸風場50%股權，該風場裝置容量約583MW，為國內壽險業最大風電投資案。

李長庚說，國泰世華銀行是台灣第一家承作太陽能與離岸風電融資的銀行，他坦言當初擔任先行者時，也是「戇戇的（台語，指傻傻的）做」，客戶來拜訪時先大罵銀行半個鐘頭，因為所有銀行都不肯做，李長庚就請同仁去研究，最後順利完成融資案。

李長庚說，當初承作這些再生能源的融資案，都是基於理想性的「傻膽傻膽」，台灣是個孤島，面臨綠色能源轉型、需要乾淨的能源，金融機構能善用核心職能，透過融資、投資、保險、交易等幫助各行各業，讓它們能發展得更好。為了評估再生能源融資，國泰設了專案融資部門，從美國、新加坡、香港找來專家組成專家團隊、研究專案融資架構，只要風險可控就敢加速推動，接著人壽、創投等進來投資、證券做承銷、產險提供保障，從理想性開始去嘗試，然後不斷累積經驗。

李長庚笑稱，剛開始做太陽能、離岸風電融資時，國泰世華銀行市占率是100%，因為沒有別人肯做，一開始他說服同事先嘗試做幾個案子，心想著當時銀行一年獲利100億元，若把相關案件額度控制在5、6億元以內，「萬一做不起來，會有點痛，但不至於斷手斷腳。」

李長庚強調，台灣要發展地熱，國外有很多架構可以參考，例如印尼的地熱專案，透過亞洲開發銀行（ADB）連接基金，發行6億美元的綠色債券，這個公私合營架構十分成功，獲得3.5倍的超額認購。

李長庚表示，印尼有很多地熱資源，但不知道在哪裡、投資風險也高，因此，印尼政府找來專家，前往可能具有地熱的區域探勘，一但認為此區域裡有機會產生地熱，就把探勘的數據，加上區域開採的權利進行公開招標，透過政府前導作業，把可能的風險降低、成功的機會提高，讓民間資金更願意進駐。因此，如何善用金融的力量並發揮巧思，就能讓台灣在新能源發展上有機會走得更快。