經部高層訪美…郭智輝：例行拜會 台美關係不緊張

美國總統川普近期就要宣布晶片關稅，經濟部由次長江文若領軍，前往華府溝通。經濟部長郭智輝今天表示，是新年後例拜訪，同時也蒐集產業資訊，提供談判小組參考，他同時呼籲外界不用擔心，台美關係不像媒體說的那麼緊張。

郭智輝出席勤業眾信主辦「2025 Deloitte Future Talk－鏈結創新 驅動未來」論壇，會前接受媒體採訪時，說明經濟部訪美團在美國訪問情形， 表示此行赴美除了例行性拜訪外，也蒐集相關產業情報。

郭智輝表示，美國政府已改由川普執政，現在才剛開始，改變及影響程度不能從台灣看華府，應該到當地了解狀況，江文若長期處理國際貿易事務，所以代表赴美拜訪。

郭智輝強調，台灣與美國關係一向很好，長期以來經貿關係緊密，且在半導體與AI產業領域互補，經濟部也已成立專案小組，整合駐外單位資源，提供台商最即時的資源與協助，未來也會在美國成立投資貿易服務中心，協助供應鏈布局。

至於台灣沒有偷走美國晶片產業的實況，要如何跟川普政府溝通與解釋？郭智輝說，這是過去溝通不順暢所致，很多人對半導體也不是很了解，也有很多人還停留在NOKIA手機時代，但現在iPhone已經16，跟2000年的NOKIA時代完全不一樣，很多人還是停在過去，他認為經濟部應多跟國人及業者溝通。