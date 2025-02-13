台經院張建一：2025台灣經濟震盪中成長 面臨五大風險

川普2.0新政動作頻頻，為今年全球經濟發展最大不確定因素。台灣經濟研究院長張建一13日表示，台灣今年經濟不會比去年差，近期國內外主要機構預測2025年我國GDP成長率介於2.5%至3.42%，但會在震盪中成長，全球經濟也會在動盪中繁榮。不過，張建一特別提醒，台灣須留意並積極面對積體電路和伺服器，兩者合計占我國去年對美貿易順差高達82%的問題。

勤業眾信13日舉辦「2025 Deloitte Future Talk－鏈結創新 驅動未來」論壇，張建一受邀以「2025全球經濟與市場展望」為題，進行專題演講，做了以上表示。

張建一指出，台灣對美貿易順差衝高，可能引起川普不滿，2024年台灣對美國出口積體電路（IC）74億美元，順差67億美元，出口自動資料處理器及其附屬單元（主要為伺服器）515億美元，順差470億美元，兩者合計順差537億美元，占2024年我國對美貿易順差82%。

除了需留意川普可能已對台灣貿易逆差有所不滿外，張建一還提到，國際調研機構也提出今年台灣經濟發展面臨五大風險，包括：台灣反對黨將立法院武裝化對抗行政機關、反對黨阻撓導致政治僵局、台海意外爆發衝突、台海發生低強度對峙，以及政府未能阻止人才流失等。

關於川普的關稅戰，張建一則認為，關稅對川普來說只是工具，「要達成什麼目的才是重點」，而這部份當然就是美國對內、對外都要再次偉大。

另外，張建一也提到，今年全球經濟仍潛存四大風險，除了美國政策的不確定性外，還有地緣政治衝突升溫、大陸經濟下行風險、極端氣候衝擊供應鏈等也須密切關注。

張建一表示，整體來說，2025年台灣經濟隨全球經濟穩健復甦，AI等新興科技應用加速擴展，帶動我國出口及生產成長力道延續，加上民間投資受惠低碳及數位轉型驅動業者擴大資本支出，且國際大廠陸續加碼投資台灣等挹注，以及勞動市場與內需消費動能穩定，預期台灣經濟可望維持穩定成長。