郭智輝：1000億在抽屜不讓我們用 不想漲電價就要拜託國會高抬貴手

台電累積虧損4200億元，114年度1000億元的補貼預算被刪，4月電價是否調漲電價因應？經濟部長郭智輝今日表示，本來政府是有準備1000億元要改善台電的財務，但如果大家無法接受漲價，大家要跟國會拜託一下，高抬貴手。

郭智輝今日出席勤業眾信主辦「2025 Deloitte Future Talk－鏈結創新 驅動未來」論壇，會前接受媒體採訪時表示，台電過去補助非常多一般民眾的用電，以致產生這麼大的虧損，並不是台電經營不好。

郭智輝指出，本來政府是準備1000億元來改善台電的財務，如果大家無法接受漲價，「大家要跟國會拜託一下，高抬貴手」，在委員會時1000億元的補貼預算本來只刪了30億元，預算送到大院卻變成統刪1000億元，這對台電財務改善是非常大的問題。

郭智輝說，雖然今年燃料價格不會那麼緊張，但台電目前負債比92％才是根本問題，政府也有準備錢要改善台電財務問題，「錢有，但放在抽屜裡不讓我們用」。

至於去年兩次都調漲的工業電價，如何說服工業大戶接受電價再調漲，又不影響物價？郭智輝說，這是非常高難度的問題，工業電價能否再吸收，他目前不清楚，還需要進一步由電價審議會計算，以兼顧物價、工業電價具有競爭力為原則，來決定電價調整方案。

郭智輝日前曾表示，「大家如果可以同意，稍微讓我們可以調整一下」，針對4月電價方案，也透露了對大量使用的用戶調漲一點為方向。