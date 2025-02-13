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川普將課對等關稅 經長：赴美團隊蒐集資訊、成立專案小組助業者因應

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照

美國總統川普近日宣布對多國課徵對等關稅，經濟部已派次長江文若訪問華府。經濟部長郭智輝13日受訪表示，經濟部非談判小組，因此赴美團隊除例行性拜訪外，也會蒐集產業資訊，提供談判團隊參考。

郭智輝今出席勤業眾信「鏈結創新驅動未來高峰會」會前受訪作上述表示。郭智輝並強調，台美經貿關係緊密，且在半導體和AI產業互補，經濟部已成立專案小組協助業者因應。

因應川普2.0關稅戰，主掌貿易業務的經濟部次長江文若已赴華府與川普團隊溝通。郭智輝表示，面對川普政府關稅新政，目前才剛開始而已，後續要觀察有多大的變化，不是只有從台灣看華府，經濟部也希望在美國當地了解狀況。

面對美國關稅政策等變數，郭智輝強調，台美長期的經貿關係緊密，且在半導體和AI產業領域互補，經濟部也已成立專案小組，整合駐外單位資源，提供台商最即時的資源與協助，未來也會在美國成立投資貿易服務中心，協助供應鏈布局。

川普 經濟部 美國

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