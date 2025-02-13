漲電價、台美半導體關係、AI發展新目標 郭智輝全說了

經濟部長郭智輝13日表示，關於工業電價今年再度調漲與否，是非常高難度的問題，目前仍在計價中，最後將由電價審議委員會拍板，但以不影響物價和工業電價競爭力為基本原則。同時，郭智輝也強調台灣與美國關係一直非常好，在高科技發展上是一個完全互補的關係，並提及台灣在AI硬體方面已居全球第一關鍵地位，接下來政府將推出一連串計畫，要讓我國在AI軟體部分的發展，於2027年擠進全球前三大。

郭智輝今出席由勤業眾信主辦的「2025 Deloitte Future Talk－鏈結創新 驅動未來」論壇前，受訪說明電價及已派高層官員赴美溝通進展等議題，做了以上表示。

媒體詢問工業電價去年兩次調漲，今年是否再漲？郭智輝坦言，「這是非常高難度的問題」，過去台電補貼穩定民生電價，造成台電非常大的虧損，並非台電經營不好，政府也已準備好1000億要挹注台電，「如果大家不能夠接受電價調漲，就要拜託國會，請國會高抬貴手」。郭智輝強調，「政府已有準備，1000億已放在抽屜裡，但卻不讓我們拿來用」。

此外，因應川普2.0關稅逆襲，郭智輝指出，經濟部日前已派出經濟部次長江文若進行例行性拜訪外，也會蒐集產業資訊，提供談判人士參考。郭智輝強調，台美經貿關係緊密，且在半導體和AI產業互補，經濟部已成立專案小組協助業者因應，並整合駐外單位資源，提供台商最即時的資源與協助，未來也會在美國成立投資貿易服務中心，協助供應鏈布局。

郭智輝表示，面對川普政府關稅新政，目前才剛開始而已，後續要觀察有多大的變化，不是只有從台灣看華府，經濟部也希望在美國當地了解狀況。

至於經濟部是否會向川普團隊溝通台灣沒有偷走美國晶片產業等議題，郭智輝表示，以他自身經驗觀察，很多人不了解半導體產業發展的歷史，還停留在2000年拿Nokia手機的年代，但自2003年有iPhone開始，現在已經有iPhone 16了，他會建議經濟部國際貿易署多與外界溝通，讓更多人了解晶片產業。

此外，郭智輝今也提到，台積電（2330）創辦人張忠謀曾提到全球化、自由貿易已死，代表現在開始是區域經濟學。且在AI浪潮下，已重塑了每個產業，政府有責任幫助企業創造更多發揮空間，使經濟持續進步。郭智輝並預告，接下來政府將推出一連串延攬數位遊牧人才計畫。