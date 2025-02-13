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撥補落空漲電價？ 經長：請國會高抬貴手助台電改善財務

中央社／ 台北13日電
電價示意圖。聯合報系記者吳傑沐／攝影
電價示意圖。聯合報系記者吳傑沐／攝影

台電新台幣1000億元的補貼被刪除，外界推測恐導致民生電價上漲。郭智輝表示，台電負債比高達9成，政府已編列預算補助，「已經放在抽屜裡面，你不讓我們拿來用」；若外界不能夠接受電價調漲，請各界向國會拜託一下，請國會高抬貴手，協助台電改善財務。

經濟部預計3月中下旬召開電價審議會決定4月電價，外界預期，由於立法院年前通過刪除114年度挹注台電千億元預算案，台電財務大受打擊，推升電價調漲可能性。

郭智輝今天出席勤業眾信「鏈結創新驅動未來高峰會」時受訪表示，台電過去對於一般的民生電價有很多補貼，目前也面臨巨大虧損，至於是否由工業電價繼續吸收還需要再討論，電價調整需由電價審議會決定。

不過，郭智輝強調，不影響消費者物價指數（CPI）以及工業電價具備競爭力，都是電價調整的基本原則。

根據主計總處資料，因114年度總預算案減列影響重大的部會包含經濟部與國防部等，其中經濟部主管預算編列2134億元，遭刪除1037億元，當中受影響的包含原欲挹注台電1000億元以及能源科技計畫等，恐影響台電補貼民生電價的能力。

郭智輝表示，本來政府編列1000億元補貼台電，若外界不能夠接受電價調漲，請向國會拜託一下，請國會高抬貴手，原本千億撥補在立法院經濟委員會時只刪30億元，但進到院會時被統刪1000億元，這對台電財務改善的影響非常大。

媒體詢問，若今年未獲得補助或沒有調漲電價，是否有試算台電今年的虧損情況。郭智輝表示，還在計算中，今年購買的原料價格不會那麼緊張，經濟部也會努力，但台電現在負債比高達9成，這是根本的問題。

他重申，政府規劃預算補助台電，「已經放在抽屜裡面，你不讓我們拿來用」，還是請各界多多向國會溝通，期盼能夠協助台電改善財務。

台電 經濟部 電價

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