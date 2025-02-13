AI助攻提振出口 國發會：2025年經濟成長率上看3.29%

美國總統川普上任後政策每日一變，全球經濟面臨極大不確定性。在此同時，台灣從川普第一任期開始，歷經新冠疫情後，貿易結構出現重大逆轉，對美、中出口占比及貿易逆差金額逐年翻轉，到2024年對中國大陸、香港出口更降至三成左右。但2024年台灣經濟成長率仍到4%，顯示台灣經濟成長模式變了。 新的經濟成長模式是什麼？對台灣是好是壞？衍生的新隱憂又是什麼？

2025-02-13 10:00