快訊

台中新光三越氣爆…澳門一家五口1死4傷 兩歲女童插管

台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

台中新光三越疑氣爆1人半邊臉不見 消防局已通報2死2命危6傷

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】積沙成塔 換小型能源設施當家！

聯合報／ 主筆室
安農萬富小水力電廠是全台首個河川小水力電廠，自安農溪引水發電，這種能源設施積沙成塔，富發展潛力。記者黃義書／攝影
安農萬富小水力電廠是全台首個河川小水力電廠，自安農溪引水發電，這種能源設施積沙成塔，富發展潛力。記者黃義書／攝影

印象中台灣的能源設施都非常巨大，例如水電的石門水庫、烏山頭水庫都有長數百公尺的大高壩，核電廠僅餘的核三廠也是雄踞墾丁的巨型建物；但最近局勢改觀，出現在宜蘭的安農溪的微水力發電廠體積竟然只有家庭洗衣機大小，甚至路邊的排水溝就可以設置；核電廠的模組化，郭台銘喊出「一縣一核電廠」，現有的小模組核電科技竟然裝進貨櫃就能隨需要搬運。

安農溪的微水力電廠改變大家的思考，不必水庫、高壩，只要上、下水有一公尺多的高低差就可以設置，這樣的條件台灣到處都有，埤塘、水圳、排洪渠甚至下水道都可以設置微型水電站，尤其一座微型水電站的建設費用才兩百多萬，一般工廠都有這個財力，雖然裝置的小規模川流式水電裝置發電量有限，但發電的水力條件是過去懶得正眼看的小渠小溝，但這樣的水資源也可以轉換成電能，更因輸送距離短，經濟效益更高。積沙成塔，微型水電廠大有發展潛力。

至於微型小核電組更是全球能源趨勢，美國、中國都走在前面；微型模組化小核電廠已經有工廠量產，因為微型，不必要厚重的圍阻體，大型散熱煙囪也省了，貨櫃大小的設計，搬運到目標區，短短一、兩天就可完成配電網建置，成為一座五臟俱全的核電廠。哪些地方需要？加州大火焚燬面積相當可觀，包括整個輸配電網，這時裝在貨櫃裡的小模組核電設備，很短時間即完成有一定規模的電力設施。

郭台銘喊出「一縣市一核電廠」至今還沒有影子，是因為國人對微型核電規模沒有具體印象，事實是台灣在小模組化核電設施的科技研發走得很尖端，不僅是縣市的設置規模，甚至科學園區、工業區都可以設置專屬核電廠，根本原理是把機組規模縮小後，附帶的保護、散熱裝置都也微型化，甚至免掉裝設；至於發電量，多幾個貨櫃運去組裝即可。

微型能源更值得台灣考慮的，是因為微型，不會成為軍事攻擊目標，省下許多安全投資。

安農溪 核電廠 石門水庫

延伸閱讀

南韓補助核電業1億美元

《血源詛咒》60FPS模組遭索尼下架！時隔四年才出手原因不明

核電股仍是今年的飆股

再槓黃暐瀚 黃士修：蔡政府8年僅1次按公式漲電價

相關新聞

AI助攻提振出口 國發會：2025年經濟成長率上看3.29%

國發會今赴行政院會報告「2025年總體經濟情勢及未來展望」。據國發會評估，在台灣經濟基本面強韌，以及人工智慧等新興科技應...

【重磅快評】積沙成塔 換小型能源設施當家！

印象中台灣的能源設施都非常巨大，例如水電的石門水庫、烏山頭水庫都有長數百公尺的大高壩，核電廠僅餘的核三廠也是雄踞墾丁的巨...

國發會：台灣經濟基本面強韌 2025年經濟成長率可望達3.29%

國發會13日於行政院會就2025年總體經濟情勢及未來展望提出報告。2025年全球經貿平穩成長，儘管美國經貿政策變化、地緣...

美元日圓黃金走勢 優先看這2大因素牽動

對於美元、日圓、黃金的走勢，法人最新的評估報告指出，將受2大因素牽動，包括美國最新的CPI（消費者物價指數）數據已顯示通...

台對美中貿易出口大翻轉 經濟成長模式變了卻有新隱憂

美國總統川普上任後政策每日一變，全球經濟面臨極大不確定性。在此同時，台灣從川普第一任期開始，歷經新冠疫情後，貿易結構出現重大逆轉，對美、中出口占比及貿易逆差金額逐年翻轉，到2024年對中國大陸、香港出口更降至三成左右。但2024年台灣經濟成長率仍到4%，顯示台灣經濟成長模式變了。 新的經濟成長模式是什麼？對台灣是好是壞？衍生的新隱憂又是什麼？

九成業者 擬申請碳費優惠費率

企業須在6月底前申請適用碳費優惠費率，明年繳納碳費時，才有機會適用優惠費率。環境部長彭啓明昨（12）日表示，經過了解，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。