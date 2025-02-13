【重磅快評】積沙成塔 換小型能源設施當家！

印象中台灣的能源設施都非常巨大，例如水電的石門水庫、烏山頭水庫都有長數百公尺的大高壩，核電廠僅餘的核三廠也是雄踞墾丁的巨型建物；但最近局勢改觀，出現在宜蘭的安農溪的微水力發電廠體積竟然只有家庭洗衣機大小，甚至路邊的排水溝就可以設置；核電廠的模組化，郭台銘喊出「一縣一核電廠」，現有的小模組核電科技竟然裝進貨櫃就能隨需要搬運。

安農溪的微水力電廠改變大家的思考，不必水庫、高壩，只要上、下水有一公尺多的高低差就可以設置，這樣的條件台灣到處都有，埤塘、水圳、排洪渠甚至下水道都可以設置微型水電站，尤其一座微型水電站的建設費用才兩百多萬，一般工廠都有這個財力，雖然裝置的小規模川流式水電裝置發電量有限，但發電的水力條件是過去懶得正眼看的小渠小溝，但這樣的水資源也可以轉換成電能，更因輸送距離短，經濟效益更高。積沙成塔，微型水電廠大有發展潛力。

至於微型小核電組更是全球能源趨勢，美國、中國都走在前面；微型模組化小核電廠已經有工廠量產，因為微型，不必要厚重的圍阻體，大型散熱煙囪也省了，貨櫃大小的設計，搬運到目標區，短短一、兩天就可完成配電網建置，成為一座五臟俱全的核電廠。哪些地方需要？加州大火焚燬面積相當可觀，包括整個輸配電網，這時裝在貨櫃裡的小模組核電設備，很短時間即完成有一定規模的電力設施。

郭台銘喊出「一縣市一核電廠」至今還沒有影子，是因為國人對微型核電規模沒有具體印象，事實是台灣在小模組化核電設施的科技研發走得很尖端，不僅是縣市的設置規模，甚至科學園區、工業區都可以設置專屬核電廠，根本原理是把機組規模縮小後，附帶的保護、散熱裝置都也微型化，甚至免掉裝設；至於發電量，多幾個貨櫃運去組裝即可。

微型能源更值得台灣考慮的，是因為微型，不會成為軍事攻擊目標，省下許多安全投資。