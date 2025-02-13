國發會：台灣經濟基本面強韌 2025年經濟成長率可望達3.29%

國發會13日於行政院會就2025年總體經濟情勢及未來展望提出報告。2025年全球經貿平穩成長，儘管美國經貿政策變化、地緣政治衝突、中國大陸經濟成長減緩及極端天氣事件等不確定性仍存，不過，台灣經濟基本面強韌，在人工智慧（AI）等新興科技應用加速擴展下，有助帶動我出口及投資動能，加以內需消費穩定擴增，依主計總處預估今年台灣經濟成長率可望達3.29%。

國發會指出，在商品出口方面，受惠全球貿易動能增溫，且我國在地產業供應鏈完整且深具優勢，帶動AI及高效能運算商機穩健，可望挹注相關產品出口成長；在國內投資方面，隨半導體供應鏈積極擴充國內先進製程及高階封測產能，且國際大廠陸續在臺設立研發或資料中心，以及企業朝向淨零與數位雙轉型投資，投資持續擴增，並成為今年經濟成長關鍵。而民間消費，由於國內就業市場穩定，企業獲利成長、軍公教調薪與最低工資調升，將有助提高企業員工調薪及獎金發放意願，可望提升國人消費能力。

面對地緣政治等全球不確定經濟下行風險，國發會表示，政府持續密切關注國際政經情勢，強化台美貿易及產業合作，積極協助企業調整全球供應鏈布局，同時加強投資台灣，積極推動五大信賴產業、創新創業、兆元投資國家發展方案、六大區域產業及生活圈、中小微企業多元方案等計畫，營造更優質投資環境，以提升我國經濟韌性及產業競爭力，確保供應鏈領先優勢。