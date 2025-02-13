國發會：AI續暢旺 2025經濟成長率估3%以上

根據國發會「2025總體經濟情勢及未來展望」報告，今年因AI等新興科技需求持續暢旺、國際大廠持續加碼投資台灣，以及就業市場穩定等，台灣今年經濟成長率可望維持穩健成長達3%以上，國內外主要機構普遍預測也是如此。

國發會今天在行政院會報告「2025總體經濟情勢及未來展望」，報告指出，全球主要經濟體在2025年進入降息循環，加上AI等新興科技需求持續暢旺，可望提振台灣出口及生產動能；民間投資受惠於半導體擴產，國際大廠也持續加碼投資台灣等多重因素驅動下，台灣經濟可望維持穩健成長達3%以上，國內外主要機構普遍預測也是如此。

另外就業市場穩定、企業調薪意願增加，以及政府持續創造企業加薪誘因，也被報告認為是經濟成長動力來源之一。

不過，報告也提及，現行仍有地緣政治等全球不確定經濟下行風險，因此，政府將持續密切關注國際政經情勢，強化台美貿易及產業合作，積極協助企業調整全球供應鏈布局，同時加強投資台灣，積極推動五大信賴產業、創新創業、兆元投資國家發展方案、六大區域產業及生活圈、中小微企業多元方案等計畫，營造更優質投資環境，以提升台灣經濟韌性及產業競爭力，確保供應鏈領先優勢。