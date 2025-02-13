美元日圓黃金走勢 優先看這2大因素牽動

對於美元、日圓、黃金的走勢，法人最新的評估報告指出，將受2大因素牽動，包括美國最新的CPI（消費者物價指數）數據已顯示通膨因為關稅預期而升溫，以及俄烏戰爭的停火協議開始啟動，這3大類資產表現將在這兩大因素之間互相拉鋸。

其中美國總統川普表示兩國領導人同意就結束烏克蘭戰爭開始談判，已令投資人期待美國可能放寬對俄羅斯的制裁，法人表示，且上周美國原油庫存連續三周上漲增加407萬桶，供應過剩擔憂再度湧現，油價已經大跌，未來就看油價是否會持續下跌，能夠抵銷多少關稅對通膨帶來的影響。

此外值得注意的是，雖然美國CPI超乎預期的顯著上升，一度令金價下跌，但受到關稅威脅的影響，使得投資人仍然不放棄追高金價。法人分析，由於投資人仍在觀望即將到來的關稅威脅，將黃金下跌視為買進機會，因此金價的跌勢很快就受到扭轉，而且與美元的走勢也很有關係。法人指出，隨著美元因為烏俄戰爭停火談判啟動回落，也使金價跌幅更為收斂，目前國際金價為每盎司2926.5美元。

對於CPI顯著升溫的影響，法人分析最大的影響在於美國降息預期被澆熄，同時也衝擊股市，美元也因為降息預期熄滅，因此在數據公布後一度升值，但是之後美國總統川普與普丁同意就結束烏克蘭戰爭進行對話，戰爭不確定性消除也令被視為避險資產之一的美元回落。

而俄烏戰爭結束機率大增以及美國降息因素的消除，也帶動歐元還有日圓的變化，其中，歐元因為戰爭不確定性因素消除而推升買盤大漲，但是另外一方面日圓則因為美國通膨升溫、將更長期維持高利率而大跌，兌美元匯價從151再貶到154.124兌1美元。