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主計總處：外食恐又見新漲勢

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處表示，外食類的新一波漲勢又開始蠢蠢欲動。本報資料照片
主計總處表示，外食類的新一波漲勢又開始蠢蠢欲動。本報資料照片

星巴克傳出要漲價。主計總處資料顯示，我國食物類物價漲幅已連續四年飆破百分之二，且去年全年我國食物類漲勢還較美、歐、陸、港高，只低於日、韓，衝擊低所得和高齡家庭。主計總處坦言，外食類的新一波漲勢又開始蠢蠢欲動。

主計總處資料顯示，我國食物類漲勢自二○二一年開始蠢動，值得注意的是，今年一月外食費漲百分之三點一七，為近十個月來最大漲幅。主計總處官員說，外食費漲幅於去年四至十月一度收斂至百分之三以下，近三個月又重回百分之三之上，「如果後面幾個月還是同樣趨勢，可能意味新一波漲勢到來」。

政大金融學系教授殷乃平說，糧食問題將是影響通膨的關鍵，尤其台灣的糧食自給率只有約百分之卅，「控制台灣通膨不是我們能夠解決的」。

外食 物價 通膨

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