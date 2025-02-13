九成業者 擬申請碳費優惠費率

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

企業須在6月底前申請適用碳費優惠費率，明年繳納碳費時，才有機會適用優惠費率。環境部長彭啓明昨（12）日表示，經過了解，有約九成企業有意願提出自主減量計畫、適用每噸100元的優惠費率。

碳費制度今年上路，一般費率每噸300元，依「碳費收費辦法」規定，碳費徵收對象明年5月時，就要依今年全年溫室氣體排放量計算並繳交碳費，排碳大戶須在今年6月30日前提出自主減量計畫申請，明年繳費時，才有機會適用每噸100元或50元的優惠費率。

彭啓明昨日表示，未來總量管制碳交易上路後，對於減碳其實是會更嚴格。目前環境部推動碳費，有約九成企業會提出計畫適用費率B（技術標竿指定削減率，即每噸100元），另也有企業提出適用費率A（行業別指定削減率，即每噸50元）。

彭啓明表示，基本上，選擇適用費率A、每噸50元的企業，應該很適合來參與總量管制碳交易。他指出，總量管制碳交易並非所有企業都要參與，會先由有條件做的企業來加入，並與國際同步，例如台積電（2330）未來也要加入歐盟、日本美國部分州的總量管制碳交易制度，環境部會優先邀請適合的企業試行參加。

至於高碳洩漏行業碳費可以0.2計算，也就是打二折，不過目前行業別仍待環境部認定。彭啓明昨日指出，主計總處已公布產業關聯表，會依據此訂定標準，盼在一至二個月內定案，並對外公告。

台積電 日本 美國

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