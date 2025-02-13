總量管制碳交易要找先行者 2025年聚焦相關法令修改

台灣將於2026年試行總量管制碳交易，環境部長彭啓明昨（12）日表示，今年將聚焦相關法令修改，參考鄰近國家制度，並於明年下半年尋找合適企業組成「先行者聯盟」。據了解，可能將邀請30至50家業者加入，預計也會前往歐洲取經。

市場認為，排碳大戶像是鋼鐵業、水泥業、半導體業(如台積電（2330）)等，都可望加入碳交易先行者聯盟，為接軌國際做準備。

賴清德總統日前召開國家氣候變遷委員會，已宣布要加速導入總量管制碳交易，從原本規劃2028年啟動，將提早至2026年試行，透過碳定價制度引導產業減碳。在試行前，法規及制度建立將是關鍵。

彭啓明昨日出席「2025永續長新春議合茶會」，談到台灣未來碳交易發展，他表示，未來碳費會延續，另外各界期待綠色金融可以有更好發展，預計今年開始研議總量管制，並參考南韓、日本相關制度，未來半年至一年間將聚焦法令修改，研議台版排放交易制度，明年下半年邀請優秀國際企業合作，組成碳交易「先行者聯盟」。

彭啓明說明，碳費與碳交易不同之處在於，後者會由市場機制決定碳定價的價值，目前國內減碳1噸的成本約落在3,000元至2、3萬元之間，未來若有更好的碳交易機制，會讓推動綠色金融時「碳資產」認定更為明確，發展會更快。

另外談到預算遭到刪減後，是否將影響減碳進度，彭啓明說，目前規劃2030年國家減碳目標要達28±2％，也就是26％至30％，但必須要很努力才能達到30％，2035年則是38±2％（即36％至40％），同樣要很努力才能達40％，但做永續不能只靠嘴巴講，財務也是很重要因素，萬一沒有錢，目標可能從原本加減2個百分點區間，改成加減5個百分點，減碳效果打折扣。

他舉例，許多政府機關為了節省電費需要更換設備，但預算遭刪減後，無法汰舊換新，萬一沒有充裕或穩定預算支持，對減碳將會產生很大壓力，不穩定的財務，會讓減碳成功的可能性打折扣。他說，「5個百分點」是一個形容詞，因為減碳確實需要一些經費，甚至核能如果要延役，也所費不貲，並非免費。