工具機大展商機衝千億元 台灣精銳、上銀等秀新技術

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
工具機示意圖。 聯合報系資料照
工具機示意圖。 聯合報系資料照

AI製造、機器人大展來了，商機衝千億元！2025年台北國際工具機展將於3月3日登場，國內外參展廠商計1,030家、使用6,110個攤位，在台灣機器人供應鏈助威下，規模創下史上新高紀錄；包括台灣精銳（4583）、上銀、東台、和大、宇隆、程泰等，都將向國際大廠展示新應用與技術。

據悉，此次兩年一度的工具機展不僅聚焦AI機器人，更以深具未來性的議題與完整展示內容，吸引來自全球的參展廠商與買家，預期將帶動輝達、特斯拉機器人供應鏈發光。

圖／經濟日報提供
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由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的台北國際工具機展，本屆聚焦三個核心、五大領域，共有八大亮點。此次展覽提出的三大核心主題「AI與機器人」、「未來智造」與「綠力永續」，將全方位展示AI概念應用、智慧製造與綠色製程最新發展技術。

產業領域方面，則包括半導體、綠能、電動車、航太及智慧醫療等五大應用。台灣機械公會理事長莊大立預期，今年展會衍生的訂單及潛在商機看20億美元（約新台幣650億元），若順利甚至有望挑戰千億元大關。

本屆新增兩大亮點展區：「AI、控制系統與智慧製造區」及「創新應用產品區」，展示AI、機器人技術，循環經濟與綠色解決方案的實際應用，及如何以「跨界製造力」推動產業升級。

其中，參與「AI、控制系統與智慧製造區」的機器人關鍵零組件供應鏈大廠，包括台灣精銳、上銀、大銀、台達、直得、盟英、寶元、銀泰；整機廠則有東台、和大、高鋒、百德、瀧澤科、宇隆、全球傳動、程泰、亞崴、穎漢、福裕、友嘉集團等。

至於五大產業應用方面，半導體部分將展示奈米級精密加工設備，滿足先進製程需求；電動車以智慧工具機提升材料輕量化與加工效率，推動綠色交通；綠能產業聚焦綠色製程，跨入再生能源產業，支持全碳中和目標。

航太製造強調突破材質極限，探索複合材料與高溫合金加工技術；智慧醫療則以數位設計與精密加工技術，鎖定高階智慧醫療器材新商機，展現強大的供應鏈整合與跨界製造實力。

莊大立強調，TIMTOS是全台灣國際化程度最高的專業展覽之一，本屆展覽設有德國館、瑞士館、美國館等國家館，吸引超過20個國家和地區的參展商共同參與，充分展現全球性的產業號召力。

AI 工具機 機器人

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