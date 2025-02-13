台廠前進機器人 關鍵供應商第一線搶市

台北國際工具機展今年首度將「AI與機器人」列入核心主題，助攻機器人議題持續發燒。包括和大（1536）、高鋒、台灣精銳、上銀、大銀、時碩、全球傳動、直得等相關廠商，搶進全球機器人關鍵供應商第一線，最受矚目。

近二年，AI議題正夯，從近期市場熱度來看，又以分別獲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克及台積電董事長魏哲家等人點名的AI機器人，最被各界熱烈討論。

上銀集團布局機器人多年，並長期供貨機器人關鍵零組件-滾珠螺桿等給美系機器狗製造商波士頓動力，而波士頓動力正是被黃仁勳點名的人形機器人供應商。

上銀透露，目前有多家美系、日系機器人供應鏈大廠，正與上銀集團洽談合作，將由上銀供應機器人關鍵零組件-諧波減速機、滾珠螺桿等產品。

和大切入AI機器人領域，與盟立共同轉投資盟英科技，生產用在機器人手臂關節的諧波減速機，參加美國機器人展時，現場詢問度非常高，已開始出貨，今年參加台北國際工具機展，產能可望逐步擴大。

另外，和大原本就是特斯拉主要供應商，可望藉由機器人布局，與特斯拉「親上加親」。

時碩供應高階智慧機器人零組件及感應模組合金殼，也切入波士頓動力供應鏈；直得積極發展微型六軸機器手臂、協作機器人等，現正與組裝廠、實驗室洽談合作中；台灣精銳生產精密行星減速機，已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈。