台廠前進機器人 關鍵供應商第一線搶市

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
工具機示意圖。 聯合報系資料照
工具機示意圖。 聯合報系資料照

台北國際工具機展今年首度將「AI機器人」列入核心主題，助攻機器人議題持續發燒。包括和大（1536）、高鋒、台灣精銳、上銀、大銀、時碩、全球傳動、直得等相關廠商，搶進全球機器人關鍵供應商第一線，最受矚目。

近二年，AI議題正夯，從近期市場熱度來看，又以分別獲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克及台積電董事長魏哲家等人點名的AI機器人，最被各界熱烈討論。

上銀集團布局機器人多年，並長期供貨機器人關鍵零組件-滾珠螺桿等給美系機器狗製造商波士頓動力，而波士頓動力正是被黃仁勳點名的人形機器人供應商。

上銀透露，目前有多家美系、日系機器人供應鏈大廠，正與上銀集團洽談合作，將由上銀供應機器人關鍵零組件-諧波減速機、滾珠螺桿等產品。

和大切入AI機器人領域，與盟立共同轉投資盟英科技，生產用在機器人手臂關節的諧波減速機，參加美國機器人展時，現場詢問度非常高，已開始出貨，今年參加台北國際工具機展，產能可望逐步擴大。

另外，和大原本就是特斯拉主要供應商，可望藉由機器人布局，與特斯拉「親上加親」。

時碩供應高階智慧機器人零組件及感應模組合金殼，也切入波士頓動力供應鏈；直得積極發展微型六軸機器手臂、協作機器人等，現正與組裝廠、實驗室洽談合作中；台灣精銳生產精密行星減速機，已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈。

AI 上銀 機器人

延伸閱讀

馬斯克喊強化投資 但中報復美關稅 特斯拉恐淪籌碼

大摩曝機器人百強名單、台鏈四家上榜 和大盤中飆逾9%

工程領域諾貝爾獎！黃仁勳等七位AI巨擘獲獎 三大機器學習突破是關鍵

特斯拉芬蘭銷量大減39%！馬斯克介入政治衝擊 車主切割：我是他發瘋前買的

相關新聞

工具機大展商機衝千億元 台灣精銳、上銀等秀新技術

AI製造、機器人大展來了，商機衝千億元！2025年台北國際工具機展將於3月3日登場，國內外參展廠商計1,030家、使用6...

主計總處：外食恐又見新漲勢

星巴克傳出要漲價。主計總處資料顯示，我國食物類物價漲幅已連續四年飆破百分之二，且去年全年我國食物類漲勢還較美、歐、陸、港...

九成業者 擬申請碳費優惠費率

企業須在6月底前申請適用碳費優惠費率，明年繳納碳費時，才有機會適用優惠費率。環境部長彭啓明昨（12）日表示，經過了解，有...

總量管制碳交易要找先行者 2025年聚焦相關法令修改

台灣將於2026年試行總量管制碳交易，環境部長彭啓明昨（12）日表示，今年將聚焦相關法令修改，參考鄰近國家制度，並於明年...

台廠前進機器人 關鍵供應商第一線搶市

台北國際工具機展今年首度將「AI與機器人」列入核心主題，助攻機器人議題持續發燒。包括和大、高鋒、台灣精銳、上銀、大銀、時...

今年經濟成長率 國發會看好

國發會今天將赴行政院會報告「二○二五年總體經濟情勢及未來展望」，根據國內外機構預測，今年台灣經濟成長預測介於百分之二點五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。