經部助民生化工產業低碳轉型 估減碳效益達33萬噸

為協助民生化工產業低碳轉型，經濟部持續推動製程改善、能源轉換等輔導措施，近期開放業者申請截至3月3日，總經費約新台幣5.1億元，預期可促進石化、紡織、造紙和水泥等產業減碳效益達33萬噸以上。

經濟部產業發展署近期公告民生化工產業低碳轉型推動計畫，受理申請時間至3月3日止，聚焦石化產業（含塑橡膠等次產業）、紡織產業、造紙產業（含印刷產業）、水泥產業（含建材產業）等領域，規劃為2年期，總經費合計約5.1億元。

經濟部表示，規劃補助業者於廠內導入低碳轉型措施，從製程改善、能源轉換、循環經濟等面向來落實減碳方案，並設定產業減碳門檻要求，以利掌握計畫執行成果效益，預估計畫執行結案後減碳量合計33萬噸以上。

其中包括石化產業製程減碳16萬噸以上、紡織產業8萬噸以上、造紙產業2萬噸以上、水泥7萬噸以上。

經濟部表示，這項計畫可由單一企業或多家企業聯合提出申請，若為2家以上的聯合提案，須由其中一家企業擔任主導單位提出申請。

配合全球淨零趨勢，經濟部表示，政府持續推動數位與綠色的產業雙軸轉型，透過智慧與淨零科技雙軸帶動，成立淨零創新平台、建構智慧能源、推動綠色製造、擴大循環經濟。

此外，環境部依據氣候變遷因應法發布「碳費收費辦法」及「自主減量計畫管理辦法」，並公告「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度3項配套子法，碳費制度即將上路。

經濟部表示，台灣產業多屬出口導向，配合國際供應鏈低碳產品要求，及可能擴大的碳關稅影響，產業勢必提早應對導入低碳轉型方案。