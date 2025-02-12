快訊

「我不要再回去了！」75歲婦淚灑豪華養老院 被1件事逼瘋奪門而出

交換領土換停火？澤倫斯基準備「談判終戰」 克宮冷臉回應

大樂透連10摃再飆4.7億 春節大小紅包均分最多爽拿231萬

聽新聞
0:00 / 0:00

經部助民生化工產業低碳轉型 估減碳效益達33萬噸

中央社／ 台北12日電

為協助民生化工產業低碳轉型，經濟部持續推動製程改善、能源轉換等輔導措施，近期開放業者申請截至3月3日，總經費約新台幣5.1億元，預期可促進石化、紡織、造紙和水泥等產業減碳效益達33萬噸以上。

經濟部產業發展署近期公告民生化工產業低碳轉型推動計畫，受理申請時間至3月3日止，聚焦石化產業（含塑橡膠等次產業）、紡織產業、造紙產業（含印刷產業）、水泥產業（含建材產業）等領域，規劃為2年期，總經費合計約5.1億元。

經濟部表示，規劃補助業者於廠內導入低碳轉型措施，從製程改善、能源轉換、循環經濟等面向來落實減碳方案，並設定產業減碳門檻要求，以利掌握計畫執行成果效益，預估計畫執行結案後減碳量合計33萬噸以上。

其中包括石化產業製程減碳16萬噸以上、紡織產業8萬噸以上、造紙產業2萬噸以上、水泥7萬噸以上。

經濟部表示，這項計畫可由單一企業或多家企業聯合提出申請，若為2家以上的聯合提案，須由其中一家企業擔任主導單位提出申請。

配合全球淨零趨勢，經濟部表示，政府持續推動數位與綠色的產業雙軸轉型，透過智慧與淨零科技雙軸帶動，成立淨零創新平台、建構智慧能源、推動綠色製造、擴大循環經濟。

此外，環境部依據氣候變遷因應法發布「碳費收費辦法」及「自主減量計畫管理辦法」，並公告「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度3項配套子法，碳費制度即將上路。

經濟部表示，台灣產業多屬出口導向，配合國際供應鏈低碳產品要求，及可能擴大的碳關稅影響，產業勢必提早應對導入低碳轉型方案。

新台幣 減碳 經濟部

延伸閱讀

美課徵25%關稅 鋼鐵業者向經濟部提出「這兩件」政府待協助事項

美對進口鋼鋁課徵25％關稅 經濟部「1理由」反應淡定

未管理礦業用地砂石場釀亂象 監委要經濟部督促改善

川普對等關稅措施將掃台？經部備妥方案、次長溝通團本周二啟程

相關新聞

勞動部預告 新住民納「就服法」特定對象

我國新住民人數已突破60萬人，勞動部近日預告修正「就業服務法」，將新住民納入就服法特定對象，往後新住民求職時，無論是否已...

全球市場處「關鍵變局」 富達國際：以優質股債迎金蛇財運

富達國際台灣投資長陳威宏指出，全球投資市場正處於關鍵變局。川普政府釋出的政策調整，包括對各國祭出的關稅、收緊非法移民政策...

世界領頭羊之一 台灣離岸風電2024年新增量為民主國家第一

經濟部12日引述彭博新財經(BNEF)報導，台灣離岸風電2024年單年新增併網量達1.783GW，於民主國家第一，台灣...

公司經營暨永續發展協會理監事會 將聚焦3重點：做出自己特色

中華民國公司經營暨永續發展協會12日召開理監事聯席會，理事長黃顯華表示，由於永續發展部份，已經有太多單位在推動，為有所區...

黃國昌爆台企銀董座請假91天 去年竟領191萬績效獎金

有關台灣中小企業銀行遭到搜索，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，公股行庫董事長一年請假超過90天，還能領到將近200萬...

彭啓明：今年先修訂法規 2026年組碳交易先行者聯盟

先前國家氣候變遷委員會中就已提出，2026年將試行總量管制碳交易，環境部長彭啓明12日表示，今年將會先聚焦在法令修改上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。