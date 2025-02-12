全球市場處「關鍵變局」 富達國際：以優質股債迎金蛇財運

富達國際台灣投資長陳威宏指出，全球投資市場正處於關鍵變局。川普政府釋出的政策調整，包括對各國祭出的關稅、收緊非法移民政策及放寬能源產業管制，影響供應鏈、企業成本與通貨膨脹預期，可能導致美國經濟減緩、停滯性通膨機率上升，進一步使美國聯準會（Fed）貨幣政策面臨兩難。

在股票投資方面，陳威宏建議採取智選優質企業股息策略，因為高品質企業配息穩定，能為投資人提供良好的防禦。隨著利率與貿易不確定性使企業營運環境更加嚴峻，企業財務韌性比以往更為重要，穩健的現金流與股息政策成為投資人評估企業價值的關鍵，適應力和競爭力俱強的企業仍具投資價值。

在債券方面，陳威宏建議布局全球高品質債券，以獲取良好收益。在當前市場仍存不確定性的環境下，債市是投資組合中提供穩健收益來源且平衡風險的重要配置。其中，美國利率仍維持相對高檔，意味高品質信用債仍可提供穩定收益；歐洲利率政策逐步明朗且趨穩，提升長天期公債投資價值。

至於科技產業，陳威宏建議掌握人工智慧（AI）格局擴大的新機遇。DeepSeek展示的AI模型技術突破，使市場重新評估科技產業格局和發展趨勢，特別是對半導體與雲端運算的影響。短期內，市場波動可能加劇，但反而出現更具吸引力的投資機會，尤其是受惠於AI、能加速數位轉型或推動其產品與服務成長潛力的產業，包括工業軟體、媒體串流與遊戲等。

整體而言，陳威宏指出，金蛇年象徵靈活應變與智慧投資。在全球市場仍面臨政策調整與貿易不確定性的背景下，富達建議投資人在動盪市場中穩健前行，把握長期財富增長的機會。