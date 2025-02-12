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勞動部預告 新住民納「就服法」特定對象

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

我國新住民人數已突破60萬人，勞動部近日預告修正「就業服務法」，將新住民納入就服法特定對象，往後新住民求職時，無論是否已經歸化取得中華民國國籍，都可免費參加職業訓練、並領取職訓生活津貼，也可享有求職交通補助金、臨時工作津貼等就業協助措施。雇主若聘雇經公立就服機構推介的新住民，每人每月最高可領1.1萬元的雇用獎助。

勞動部原本就訂有「促進新住民就業補助作業要點」，提供新住民臨時工作津貼、職業訓練生活津貼、僱用獎助、求職交通補助金等協助，但只要新住民歸化取得國籍後，就立刻被排除適用，形同變相懲罰，為此新住民團體爭取鬆綁多時。

考量我國新住民人數漸增，勞動部近日從善如流預告修正法規，將新住民納入就服法的特定對象。勞動力發展署身特組副組長王雅芬說，新住民基本法通過後，新住民範定範圍大，舉凡婚姻移民的陸配、外配，經濟融資移民的白領、轉為中階人力的資深藍領移工、新住民子女都屬於新住民範疇。

她進一步說明，考量婚姻移民的新住民，雖來台4到6年間可取得國籍，但在語言文字識讀能力、專業技能仍相對弱勢，因此無論是否已經取得國籍，這次都將因婚姻來台的新住民納入特定對象，適用勞動部的就業促進及協助措施，保障其就業權益。而原本的補助作業要點也將廢止。

目前就服法特定對象包括獨力負擔家計者、中高齡、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、長期失業者、二度就業婦女等，可免費參加職業訓練並可領取職訓生活津貼，並提供就業諮詢、媒合工作機會、臨時工作津貼，也可運用求職交通補助金等。為提高雇主僱用意願，雇主若僱用由公立就業服務機構推介的特定對象，則可申請僱用獎助，每人每月最高發給1.1萬元，最長可領12個月。

勞動部 新住民

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