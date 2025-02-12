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世界領頭羊之一 台灣離岸風電2024年新增量為民主國家第一

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場。圖／聯合報資料照片
圖為沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場。圖／聯合報資料照片

經濟部12日引述彭博新財經(BNEF)報導，台灣離岸風電2024年單年新增併網量達1.783GW，於民主國家第一，台灣已為世界離岸風電領頭羊之一。截至2025年1月底，我國已完成7座離岸商業風場建置，風力機設置累計374座，併網容量為3.04 GW。

經濟部表示，台灣推動離岸風電是參考英國、德國等歐洲成功發展離岸風電國家作法，初期藉由躉購制度吸引風場業者投入建立市場，才有後續的競價，台灣比起英國、德國等都在更短的時間就進入競價，降低台灣發展離岸風電成本。

經濟部能源署表示，歐盟於2024年7月26日在WTO就我離岸風電國產化措施要求進行爭端解決諮商，台歐雙方經過數回合的建設性諮商溝通後，雙方已於2024年11月已達成暫停WTO爭端解決程序共識；經濟部將持續輔導我國具國際競爭力業者進軍國際市場，同時建立關鍵零組件之國內供應鏈，強化台灣能源自主韌性。

WTO 經濟部 離岸風電

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