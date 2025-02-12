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公司經營暨永續發展協會理監事會 將聚焦3重點：做出自己特色

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中華民國公司經營暨永續發展協會理監事會議，理事長黃顯華（中）、副理事長王伯鑫（左）、王金來（右）。圖／中華民國公司經營暨永續發展協會提供
中華民國公司經營暨永續發展協會理監事會議，理事長黃顯華（中）、副理事長王伯鑫（左）、王金來（右）。圖／中華民國公司經營暨永續發展協會提供

中華民國公司經營暨永續發展協會12日召開理監事聯席會，理事長黃顯華表示，由於永續發展部份，已經有太多單位在推動，為有所區隔、做出自己特色，未來協會將定位在「公司經營」上，將致力於「協助中小企業成為中堅企業、協助已上市櫃公司變成跨國企業，以及協助企業用資本市場資源，提升自身之競爭力」等領域。

黃顯華表示，協會前身為公司組織研究發展協會，成立迄今已近45年，早期由經濟部商業司和經濟部證管會主導，成立之初，以配合公司法及證券交易法推動資本證券化、股票公開發行為主。2021年10月28日會員大會通過改名為中華民國公司經營暨永續發展協會，擬從實務及策略面來協助企業經營與永續發展。黃顯華表示，早期鼓勵公司公開發行、股票上市，現在已不用鼓勵、推動，企業自己就會想要上市櫃；在永續方面，自從ESG政策推動以來，已經有太多單位、甚至政府機構在推動，所以協會將著重在怎麼做好公司經營的協助、輔導上，以便與公司治理協會、併購協會、產控協會等類似組織有所區隔。

黃顯華表示，公司經營暨永續發展協會衡酌目前的經濟環境，未來將聚焦在下列三個重點工作：

一、協助台灣中小企業變成中堅企業，積極推動優質的中小企業積極上市櫃。未來，協會將與福邦證券、櫃買中心到全國各地舉行宣導、說明會，鼓勵中小企業多利用資本市場，讓自己變成台灣的中堅企業。

二、協助已上市櫃公司變成跨國企業。面臨全球競爭的環境，企業單打獨鬥，將擋不住國際競爭的浪潮，因此必須群策群力，透過併購、共組產控、籌組大艦隊或異業整併等方式，才有實力去國際上跟人家打群架。

三、企業上市櫃的意義，除了利用資本市場的資源，強化公司的競爭力之外，最重要的就是傳承。所以協會要協助企業善用資本市場的資源，去找到好的人才，透過傳承讓企業永續且具競爭力。

黃顯華同時感謝與會理監事，奉獻個人經驗與專業，幫助企業茁壯成長，為社會提供更多就業機會，也為國家貢獻更多的稅收。

公司經營暨永續發展協會副理事長王金來表示，隨著時代不同，協會的功能也要有所調整，協助中小企業變中堅產業，是很有創意的構想。在中小企業、新創企業中，不乏明日之星，但需要有一個組織來協助與牽引，福邦證（6026）本身即具有如此的功能，惟協會提供這樣一個平台，將可以協助更多中小企業、新創企業的明日之星即早被發掘。

中小企業 經濟部 資本市場

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