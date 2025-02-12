快訊

獨／高雄分屍公寓梯間留「3神秘箭頭」 疑凶嫌棄屍滴落血跡

創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董事長50萬交保

護理師2個月少逾700人 害急診病患躺地板？衛福部否認揭2原因

聽新聞
0:00 / 0:00

全民普發1萬元？稅收高於預算創高 財部：減少舉債優先

中央社／ 台北12日電
財政部。圖／聯合報系資料照片
財政部。圖／聯合報系資料照片

民國113年全國總稅收實徵數高於預算目標新台幣5283億元、創新高，國民黨主張普發現金1萬元。財政部今天表示，稅收實徵超過預算數，政府將優先減少舉債、增加還債，維持國家財政韌性與紀律。

在證交稅、綜所稅、營業稅、營所稅成長的貢獻下，財政部10日上修113年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達3兆7619億元、續創新高，高出預算數5283億元、亦刷新紀錄；其中，中央政府實徵數高出預算數3757億元、地方政府高出802億元，雙創次高紀錄。

由於113年全國總稅收以及超出預算數的金額，皆寫下歷史新高，國民黨團今天表示，將促使政府啟動「還錢於民2.0」版，主張全民普發現金1萬元。

對此，財政部今天表示，稅收實徵數超過預算目標，政府會優先減少舉債、增加還債，維持國家財政韌性與紀律；倘若還有賸餘，就會累積到歲計賸餘，作為往後年度的融資財源。

立法院財委會先前通過主決議，對中央稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本；針對追加還本規模，財政部採高估方式、即超過5%用來還本，並抓整數，所以增加還本200億元，使113年度全年還本金額達1358億元，同時，原編列債務舉借數1571億元，也未舉借。

國民黨 普發現金 財政部

延伸閱讀

證交稅減稅優惠政策陸續屆期 券商公會籲朝向制度化

【重磅快評】連稅收都估不準 卓榮泰還敢誇稱AI內閣？

藍拋超徵稅收普發1萬 政院不急：當務之急處理總預算

影／國民黨團提還稅於民 吳思瑤：不顧國家財政

相關新聞

黃國昌爆台企銀董座請假91天 去年竟領191萬績效獎金

有關台灣中小企業銀行遭到搜索，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，公股行庫董事長一年請假超過90天，還能領到將近200萬...

美課徵25%關稅 鋼鐵業者向經濟部提出「這兩件」政府待協助事項

美國總統川普宣布進口鋼鋁課徵25%關稅，雖然並不影響我國業者在美國市場的競爭態勢，但我國鋼鐵業者還是向經濟部提出兩項政府...

公司經營暨永續發展協會理監事會 將聚焦3重點：做出自己特色

中華民國公司經營暨永續發展協會12日召開理監事聯席會，理事長黃顯華表示，由於永續發展部份，已經有太多單位在推動，為有所區...

全民普發1萬元？稅收高於預算創高 財部：減少舉債優先

民國113年全國總稅收實徵數高於預算目標新台幣5283億元、創新高，國民黨主張普發現金1萬元。財政部今天表示，稅收實徵超...

彭啓明：今年先修訂法規 2026年組碳交易先行者聯盟

先前國家氣候變遷委員會中就已提出，2026年將試行總量管制碳交易，環境部長彭啓明12日表示，今年將會先聚焦在法令修改上，...

兩大薪資排行榜 高年薪產業、薪資彈升最大職務全揭露

蛇年開工，做到最好！時值年度最大轉職潮，企業釋出逾百萬個工作，104人力銀行大數據揭密，職場小小鳥薪資雖然平淡，但隨著專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。