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彭啓明：今年先修訂法規 2026年組碳交易先行者聯盟

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
環境部長彭啓明。記者李柏澔／攝影
環境部長彭啓明。記者李柏澔／攝影

先前國家氣候變遷委員會中就已提出，2026年將試行總量管制碳交易，環境部長彭啓明12日表示，今年將會先聚焦在法令修改上，預計2026年下半年尋找可以先行的企業組成「先行者聯盟」，同時也會參考鄰近國家日本、韓國的制度，與國際同步。

彭啓明12日出席「2025永續長新春議合茶會」會後受訪時針對碳交易表示，碳費未來會持續，因為大家都期待綠色金融可以有更好的發展，此外預計今年就會開始研議總量管制，環境部也希望引入韓國、日本相關制度，未來半年至1年間將聚焦法令修改，研議總量管制的排放交易制度，並預計於2026年下半年找優秀國際企業一起合作，組成「先行者聯盟」。

彭啓明進一步說明，碳費與碳交易不同之處在於，後者會由市場機制決定碳定價的價值，目前國內減碳1噸的成本約落在3,000元至2、3萬元之間，未來若有更好的碳交易機制，會讓推動綠色金融時「碳資產」的認定更明確，發展的會更快。

此外，對於環境部現已開始推動自主減量計畫，其A、B優惠費率方案差異，是否與未來推動總量管制的天花板差不多？彭啓明表示，總量管制其實是會更嚴格，環境部也很訝異，有九成企業會提出B（技術標竿指定削減率），也有大約2、3成提出A（行業別指定削減率），基本上，如果選擇A的企業，應該很適合做總量管制的排放交易。

彭啓明解釋，最終不會所有企業都走到總量管制的排放交易，會先由好的、有條件做的企業參與，並與國際同步，例如台積電（2330）未來也要加入歐盟、日本、美國部分州的總量管制的碳交易制度，所以環境部會優先邀請適合的企業試行參加。

至於高碳洩露行業可適用1折碳費、但行業別則待環境部認定，彭啟明指出，主計總處已公布產業關聯表，會依據此訂定標準，盼在1至2個月之內定案。

台積電 彭啓明 日本

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