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預算遭刪、減碳目標受衝擊？彭啓明：沒錢只好打折扣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

環境部今年總預算遭到刪除，外界憂心是否就此影響我國減碳規劃，環境部長彭啓明12日表示，改善節能效率需要充裕費用，倘若沒有費用，對減碳來說會是很大的壓力，並坦言，萬一真的沒有錢，減碳目標恐怕會從± 2％，變成只能減5％。

彭啓明今日上午出席「2025永續長新春議合茶會」活動致詞時提到，2030年自主減碳要達28％±2％，必須要很努力才能達到30％，2035年則是38％± 2％、同樣要很努力達40％，但做永續不能只靠嘴巴講，財務也是很重要因素，萬一沒有錢目標可能減5％，既有計畫與旗艦計畫應該今年到位、明年開始，因此也組成永續長聯盟因應。

彭啓明說，環境部的用電強度（EUI）本來就已經降到60幾，為了因應水電費預算被砍，只能拔掉5分之1燈管，也停訂所有報紙、不讓同仁加班，「各位以後到政府機關去，是要看起來很寒酸，還是看起來很環保」，環境部會在此之間做平衡。

彭啓明會後受訪時解釋，如許多政府機關為了節省電費需要更換設備，但預算遭刪減後無法更替，萬一沒有充裕或穩定預算支持對減碳會是很大壓力，不穩定的財務會讓減碳成功的可能性打折扣。他說，「5個百分點」是一個形容詞，因為減碳確實需要一些費用，甚至核能如果要延役，盤點也需要很大的費用，不是說不用錢。

彭啓明強調，在沒有預算的情況下，可能造成減碳成功機會打折扣，他說「加減5個百分點」是形容詞，因為如果沒有錢的話，不可能照原有的生活習慣做減碳，的確需要做轉型，而轉型也會帶來很大的收益。

壓力 減碳 電費

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