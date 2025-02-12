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藍營推還稅於民2.0 政院：兩院應先處理今年度總預算案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對國民黨喊出新會期將推動「還稅於民2.0」，每人普發一萬元，列為重大民生提案之一。對此，行政院發言人李慧芝表示，根據財政部統計，去年的稅收高出預算數，但歲計賸餘還有待審計部決算報告，目前兩院更重要的應該是要處理總預算案，院長卓榮泰將持續與立法院長韓國瑜溝通聯繫，希望能替總預算案找到解方。

國民黨主席朱立倫日前在中常會宣布，立法院新會期推動民生法案。國民黨團書記長王鴻薇12日提出「還稅於民2.0」，每人普發一萬元，列為重大民生提案之一。

對此，李慧芝表示，感謝全體國人和政府一起努力，根據財政部統計，去年的稅收高出預算數，但歲計賸餘還有待審計部決算報告，目前兩院更重要的應該是要處理總預算案，卓榮泰將持續與韓國瑜溝通聯繫，希望能替總預算案找到解方。

國民黨 財政部 韓國瑜

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